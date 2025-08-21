Megnéztük a tűzijátékot, belehallgattunk a Magna Cum Laude koncertjébe – galériával, videóval

– Augusztus 20-a a magyar nemzet egyik legszebb, legemelkedettebb ünnepe – hangsúlyozta ünnepi beszédében Szarvas Péter, Békéscsaba polgármestere, hozzátéve: ilyenkor együtt hajtunk fejet az államalapító király, Szent István előtt. Arra a bátor és bölcs uralkodóra emlékezünk, aki ezer éve megteremtette a magyar államiság alapjait. Szent István szellemisége ma is vezet minket, hogy egymással összefogva, közösen tegyünk a városért, közben felelősségteljesen formálva a jövőt, szem előtt tartva a következő nemzedékek érdekeit.

Látványos tűzijátékkal, majd Magna Cum Laude-koncerttel ért véget az augusztus 20-ai békéscsabai ünnepség.

Fotó: Dinya Magdolna

Beruházások értek véget, zajlanak és indulnak hamarosan

Hangsúlyozta, hogy van mire büszkének lenni, hiszen Békéscsaba az elmúlt időszakban is gyarapodott, fejlődött. Sorolta, miszerint

Kiemelte a vállalkozásokat is, amelyek kitartóan dolgoznak, erősítik a város közösségét, és nemcsak a munkahelyek megtartásában, hanem Békéscsaba fejlődésében is kulcsszerepet játszanak.

Több területet érintett augusztus 20-ai beszédében

A városvezető emellett beszélt

Békéscsaba sportéletéről, az elmúlt időszakban elért eredményekről,

az oktatási-nevelési intézményekről, amelyekre mindenki büszke lehet,

a kulturális rendezvényekről, amelyek erősítik Békéscsaba jó hírét,

a civil szervezetekről, amelyek a város szövetségesei több területen,

arról, hogy Békéscsaba az egyik legbiztonságosabb vármegyeszékhely,

arról, hogy az egészségügyi alapellátás stabil és megbízható.

Szarvas Péter polgármester mondott ünnepi beszédet.

Fotó: Dinya Magdolna

A polgármester szerint Szent István öröksége élő üzenet

Szarvas Péter, Békéscsaba polgármestere azzal zárta: Szent István öröksége élő üzenet mindenki számára. Azaz tenni kell a közösségért, gondolni kell a következő nemzedékre, felelősséggel kell élni. Szent István hitt az összefogás erejében; abban, hogy a következő generációk számára is építünk, alkotunk. A városvezető közös célnak nevezte egy olyan Békéscsaba megteremtését, ahol egészséges, biztonságos és fenntartható környezetben, jól élhetünk.