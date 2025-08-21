1 órája
Megnéztük a tűzijátékot, belehallgattunk a Magna Cum Laude koncertjébe – galériával, videóval
Szent István öröksége élő üzenet mindenki számára – hangsúlyozta ünnepi beszédében Szarvas Péter polgármester. Az augusztus 20-ai békéscsabai programok tűzijátékkal, valamint Magna Cum Laude-koncerttel értek véget.
– Augusztus 20-a a magyar nemzet egyik legszebb, legemelkedettebb ünnepe – hangsúlyozta ünnepi beszédében Szarvas Péter, Békéscsaba polgármestere, hozzátéve: ilyenkor együtt hajtunk fejet az államalapító király, Szent István előtt. Arra a bátor és bölcs uralkodóra emlékezünk, aki ezer éve megteremtette a magyar államiság alapjait. Szent István szellemisége ma is vezet minket, hogy egymással összefogva, közösen tegyünk a városért, közben felelősségteljesen formálva a jövőt, szem előtt tartva a következő nemzedékek érdekeit.
Beruházások értek véget, zajlanak és indulnak hamarosan
Hangsúlyozta, hogy van mire büszkének lenni, hiszen Békéscsaba az elmúlt időszakban is gyarapodott, fejlődött. Sorolta, miszerint
- a kormány 100 százalékos támogatásával megépült a régóta áhított M44-es;
- újabb sétány, pihenő létesült az Árpád soron, amely immár a helyiek kedvencévé vált,
- hamarosan véget ér a Munkácsy Mihály Múzeum homlokzatának felújítása;
- Jaminában, a repülőhíd lábánál modern, 84 férőhelyes bölcsőde épül;
- valamint rövidesen elkezdődik a nagyszabású erdősítési, fásítási program.
Kiemelte a vállalkozásokat is, amelyek kitartóan dolgoznak, erősítik a város közösségét, és nemcsak a munkahelyek megtartásában, hanem Békéscsaba fejlődésében is kulcsszerepet játszanak.
Több területet érintett augusztus 20-ai beszédében
A városvezető emellett beszélt
- Békéscsaba sportéletéről, az elmúlt időszakban elért eredményekről,
- az oktatási-nevelési intézményekről, amelyekre mindenki büszke lehet,
- a kulturális rendezvényekről, amelyek erősítik Békéscsaba jó hírét,
- a civil szervezetekről, amelyek a város szövetségesei több területen,
- arról, hogy Békéscsaba az egyik legbiztonságosabb vármegyeszékhely,
- arról, hogy az egészségügyi alapellátás stabil és megbízható.
A polgármester szerint Szent István öröksége élő üzenet
Szarvas Péter, Békéscsaba polgármestere azzal zárta: Szent István öröksége élő üzenet mindenki számára. Azaz tenni kell a közösségért, gondolni kell a következő nemzedékre, felelősséggel kell élni. Szent István hitt az összefogás erejében; abban, hogy a következő generációk számára is építünk, alkotunk. A városvezető közös célnak nevezte egy olyan Békéscsaba megteremtését, ahol egészséges, biztonságos és fenntartható környezetben, jól élhetünk.
Augusztus 20-ai ünnepség BékéscsabánFotók: beol.hu
