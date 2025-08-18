Szemétszállítás
30 perce
Jön augusztus 20-a! Ekkor húzza ki a kukát!
Ünnepre készül az egész ország, közte a békési vármegyeszékhely is. A szemétszállító cég most közölte, mit hoz a békéscsabai szemétszállításban az, hogy augusztus 20-a szerdára esik.
Ünnepre készül az ország, Békéscsaba is. Augusztus 20-a szerdára esik, ami hozhat bonyodalmat. Hiszen a szemétszállító cég szerdánként viszi el a zöldhulladékot a város egész területén, illetve vannak olyan utcák, ahol szerdánként ürítik a kommunális hulladékkal teli kukákat is.
Mit hoz a békéscsabai szemétszállításban augusztus 20-a?
A Tappe Kft.-nél most közölték: az, hogy augusztus 20-a szerdára esik, nem hoz változást, minden a megszokott menet szerint zajlik. Azaz
- az egész város területén begyűjtik és elviszik a zöldhulladékot,
- a harmadik körzetben pedig a kommunális hulladékot is.
Ezt ne hagyja ki!George App
31 perce
A zsebedből is ellophatják az adataidat, ha ilyen telefont használsz
Ezt ne hagyja ki!Katasztrófatörténelem
42 perce
Tomboló lángcsóva tört fel a gázkútból, ez volt a pokol három hónapja
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre