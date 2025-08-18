Jön augusztus 20-a! Ekkor húzza ki a kukát!

Ünnepre készül az ország, Békéscsaba is. Augusztus 20-a szerdára esik, ami hozhat bonyodalmat. Hiszen a szemétszállító cég szerdánként viszi el a zöldhulladékot a város egész területén, illetve vannak olyan utcák, ahol szerdánként ürítik a kommunális hulladékkal teli kukákat is.

Kiderült, hogy mit hoz a szemétszállításban az, hogy augusztus 20-a szerdára esik. Illusztráció: MW

Mit hoz a békéscsabai szemétszállításban augusztus 20-a?

A Tappe Kft.-nél most közölték: az, hogy augusztus 20-a szerdára esik, nem hoz változást, minden a megszokott menet szerint zajlik. Azaz