Szemétszállítás

16 perce

Jön augusztus 20-a! Ekkor húzza ki a kukát!

Címkék#zöldhulladék#körzet#Tappe Kft#szemétszállítás időpont#ünnep

Ünnepre készül az egész ország, közte a békési vármegyeszékhely is. A szemétszállító cég most közölte, mit hoz a békéscsabai szemétszállításban az, hogy augusztus 20-a szerdára esik.

Licska Balázs

Ünnepre készül az ország, Békéscsaba is. Augusztus 20-a szerdára esik, ami hozhat bonyodalmat. Hiszen a szemétszállító cég szerdánként viszi el a zöldhulladékot a város egész területén, illetve vannak olyan utcák, ahol szerdánként ürítik a kommunális hulladékkal teli kukákat is.

Kiderült, hogy mit hoz a szemétszállításban az, hogy augusztus 20-a szerdára esik. Illusztráció: MW

Mit hoz a békéscsabai szemétszállításban augusztus 20-a?

A Tappe Kft.-nél most közölték: az, hogy augusztus 20-a szerdára esik, nem hoz változást, minden a megszokott menet szerint zajlik. Azaz

  • az egész város területén begyűjtik és elviszik a zöldhulladékot,
  • a harmadik körzetben pedig a kommunális hulladékot is.

 

 

 

