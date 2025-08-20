Megkezdődtek az ünnepi programok Békéscsabán – galériával, videóval

Megkezdődtek szerda délután az augusztus 20-ai programok Békéscsaba főterén. Miután Szarvas Péter polgármester megadta az engedélyt, katonai tiszteletadás mellett felvonták a magyar zászlót a városháza előtt, a Szent István téren. Miután a szél is belekapott a nemzeti lobogóba, a Balassi Táncegyüttes tagjainak vezetésével, az aratókoszorúval és az új kenyérrel az ünneplők a belvárosi római katolikus templomba vonultak.

Megkezdődtek Békéscsaba főterén az augusztus 20-ai programok, katonai tiszteletadás mellett felvonták a magyar zászlót a városháza előtt. Fotó: Dinya Magdolna

Rendszerint augusztus 20-ára készült el az új kenyér

Az államalapítás ünnepe az ősökre való emlékezésről is szól – hangzott el. Az aratóünnep rendszerint kötődött augusztus 20-ához, Szent István ünnepéhez, amikor a legszebb kalászokból aratókoszorút készítettek. Szent István napjára pedig elkészült az új kenyér is. A kenyér az életet, a megélhetést és az otthont is jelképezi; míg a nemzeti színű szalag, amellyel átkötik, az élet és a haza összekapcsolódósára utal.

Megszentelték, megáldották, majd meg is szegték

Az új kenyeret a belvárosi római katolikus templomban tartott ökumenikus kenyérszentelésen és -áldáson Szigeti Antal római katolikus plébános szentelte meg, Marti Miklós református lelkész és Péterné Benedek Katalin evangélikus lelkész áldotta meg. Ezt követően Szarvas Péter polgármester és Herczeg Tamás országgyűlési képviselő szegte meg.

A nemzeti közösség erejének a napja

Herczeg Tamás országgyűlési képviselő beszédében elmondta, hogy Szent István egységet teremtett, kijelölte az utat, amely az erős nemzethez szükséges. Hozzátette: erre a hitre, a szilárd alapra mindig is szükség volt az elmúlt évezred során. Arról beszélt, hogy az augusztus 20-a a nemzeti közösség erejének is a napja.

Miután megszentelték és megáldották, meg is szegték az új kenyeret. Fotó: Dinya Magdolna

Csak összefogással lehet előre haladni

Kiemelte, hogy az új kenyérben a közösség összefogása is benne van. Az új kenyérnek pedig sokféle jelentése van, és többek között jelképezi Békéscsabát és a tenni akarást. Úgy véli, hogy ahogy a kenyérhez sok munka kell, úgy Békéscsaba fejlődéséhez ugyancsak közös erőfeszítésekre van szükség, csak egymást segítve lehet előre haladni. Az új kenyérből egy falat pedig többet jelent a tápláléknál: egy lépés a közös úton.