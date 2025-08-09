Teljesen más lesz az idei békéscsabai augusztus 20., mint a korábbiak

A békéscsabai önkormányzat a Csabagyöngye Kulturális Központtal karöltve számos programot szervez augusztus 20-ára, államalapító Szent István ünnepére – derült ki a város Facebook-oldaláról. A programok Békéscsaba főterén lesznek.

Teljesen más lesz 2025-ben az augusztus 20-ai békéscsabai program, mint korábban. A tűzijáték azonban most is 21 óra után következik Forrás: shutterstock

Jelentős változások vannak a 2025-ös programban a korábbiakhoz képest

Jelentős változás az előző évekhez képest, hogy – mivel a délelőttiek egy része átkerül délutánra – korábban kezdődnek a délutáni programok. Azaz nem érdemes halogatni az indulást egészen addig, amíg indulnak a koncertek vagy eldurran a tűzijáték.

A színpadiak mellett más, egész napos, délutános programmal is készülnek

Sőt 15 és 20 óra között a színpadiak mellett más programokkal is készülnek az érdeklődők, a kisgyermekes családok számára a szervezők, lesznek ugrálóvárak, gyermekfoglalkozások, arcfestés, de érkezik Mr. Piano is a guruló zongorával.

Íme a pontos augusztus 20-ai békéscsabai menetrend

10 órakor ünnepi szentmisét tartanak a belvárosi római katolikus templomban.

15 órakor lesz az ünnepélyes zászlófelvonás katonai tiszteletadással.

15.15-kor ökumenikus kenyérszentelés és áldás következik, amelyen közreműködnek az egyházak képviselői, valamint Szarvas Péter polgármester és Herczeg Tamás országgyűlési képviselő.

15.45-kor térzene lesz a Körösparti Vasutas Koncert Fúvószenekar, valamint a Viharsarki Mazsorett és Táncsport Egyesület közreműködésével.

16 órakor táncház következik a Balassi Táncegyüttessel.

16.30-kor jön Évi tündér gyermekműsora.

Kik adnak koncertet, mikor lövik a tűzijátékot?