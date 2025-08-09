43 perce
Teljesen más lesz az idei békéscsabai augusztus 20., mint a korábbiak
Változtattak a hagyományokon, teljesen másként ünnepel 2025-ben a békési vármegyeszékhely, mint a korábbi években. Itt a pontos augusztus 20-ai békéscsabai program, sorra véve, hogy melyik időpontban, hova érdemes menni. Megvan az is, hogy mikor lövik a tűzijátékot.
Teljesen más lesz 2025-ben az augusztus 20-ai békéscsabai program, mint korábban. A tűzijáték azonban most is 21 óra után következik
Forrás: shutterstock
A békéscsabai önkormányzat a Csabagyöngye Kulturális Központtal karöltve számos programot szervez augusztus 20-ára, államalapító Szent István ünnepére – derült ki a város Facebook-oldaláról. A programok Békéscsaba főterén lesznek.
Jelentős változások vannak a 2025-ös programban a korábbiakhoz képest
Jelentős változás az előző évekhez képest, hogy – mivel a délelőttiek egy része átkerül délutánra – korábban kezdődnek a délutáni programok. Azaz nem érdemes halogatni az indulást egészen addig, amíg indulnak a koncertek vagy eldurran a tűzijáték.
A színpadiak mellett más, egész napos, délutános programmal is készülnek
Sőt 15 és 20 óra között a színpadiak mellett más programokkal is készülnek az érdeklődők, a kisgyermekes családok számára a szervezők, lesznek ugrálóvárak, gyermekfoglalkozások, arcfestés, de érkezik Mr. Piano is a guruló zongorával.
Íme a pontos augusztus 20-ai békéscsabai menetrend
- 10 órakor ünnepi szentmisét tartanak a belvárosi római katolikus templomban.
- 15 órakor lesz az ünnepélyes zászlófelvonás katonai tiszteletadással.
- 15.15-kor ökumenikus kenyérszentelés és áldás következik, amelyen közreműködnek az egyházak képviselői, valamint Szarvas Péter polgármester és Herczeg Tamás országgyűlési képviselő.
- 15.45-kor térzene lesz a Körösparti Vasutas Koncert Fúvószenekar, valamint a Viharsarki Mazsorett és Táncsport Egyesület közreműködésével.
- 16 órakor táncház következik a Balassi Táncegyüttessel.
- 16.30-kor jön Évi tündér gyermekműsora.
Kik adnak koncertet, mikor lövik a tűzijátékot?
- 18.30-tól lép fel a The Carbonfools.
- 20 órakor jön a Kelet Brass Band műsora.
- 21 órakor a Himnusz elhangzását követően a városvezető mond köszöntőt, majd jön a tűzijáték.
- 21.20-kor kezdődik a Magna Cum Laude koncert.
