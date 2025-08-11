augusztus 11., hétfő

Kiemelkedő munkásság

48 perce

Elbúcsúzott a két település szeretett plébánosától

Címkék#Fazekas Gusztáv#tisztelet#Szelezsán György

Mindenkihez tisztelettel és szeretettel fordult, munkássága kiemelkedő volt a közösségépítésben, a keresztény értékrend továbbadásában, valamint szívügye volt hagyományaink és kultúránk népszerűsítése. Az egyházi, nemzetiségi és nemzeti ünnepek megélésére és felélesztésére is különösen nagy hangsúlyt fektetett, írta Szelezsán György, Elek polgármestere.

Nyemcsok László

Dr. Kis-Rigó László szeged-csanádi püspök döntése alapján hét évnyi eleki és lőkösházi szolgálat után augusztus közepétől Kunszentmártonban folytatja lelkipásztori tevékenységét Fazekas Gusztáv katolikus atya.

atya
Szelezsán György a város nevében búcsúzott Fazekas atyától Fotó: Facebook

Az atya rengeteget tett Elekért

Szelezsán György elmondta, Fazekas atya rengeteg energiát fordított a templom, a plébánia és a temető fejlesztésének ügyében. Az utóbbi években megújult többek között a plébánia épülete, a temetői kápolna és a részben a templomuk is.

– Történelmi pillanatokat élhettünk át a templom toronysüvegének felújítása során: a toronysüveg leemelésekor, majd a felújítás után a süveg felemelésekor, illetve a toronyóra cseréjénél is – hangsúlyozta Szelezsán György. – Ezúton is köszönöm a városunkért és lakosainkért tett szolgálatát, valamint a jó együttműködést!

Elköszöntek a lőkösháziak is Fazekas Gusztávtól

Szűcsné Gergely Györgyi, Lőkösháza polgármestere azt hangsúlyozta: Fazekas Gusztáv atyát Isten áldása kísérje további életében és munkásságában.

– Lőkösháza lakossága és egyházközségünk nevében köszönjük a hét év szolgálatát Fazakas Gusztáv atyának – hangsúlyozta Szűcsné Gergely Györgyi. – Kívánunk neki jó egészséget és további elhivatott szolgálatot! Isten áldja az atyát!

Lőkösháza közössége is elbúcsúzott Fazekas atyától Fotó: Facebook

 


 

 

