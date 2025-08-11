Elbúcsúzott a két település szeretett plébánosától

Dr. Kis-Rigó László szeged-csanádi püspök döntése alapján hét évnyi eleki és lőkösházi szolgálat után augusztus közepétől Kunszentmártonban folytatja lelkipásztori tevékenységét Fazekas Gusztáv katolikus atya.

Szelezsán György a város nevében búcsúzott Fazekas atyától Fotó: Facebook

Az atya rengeteget tett Elekért

Szelezsán György elmondta, Fazekas atya rengeteg energiát fordított a templom, a plébánia és a temető fejlesztésének ügyében. Az utóbbi években megújult többek között a plébánia épülete, a temetői kápolna és a részben a templomuk is.

– Történelmi pillanatokat élhettünk át a templom toronysüvegének felújítása során: a toronysüveg leemelésekor, majd a felújítás után a süveg felemelésekor, illetve a toronyóra cseréjénél is – hangsúlyozta Szelezsán György. – Ezúton is köszönöm a városunkért és lakosainkért tett szolgálatát, valamint a jó együttműködést!

Elköszöntek a lőkösháziak is Fazekas Gusztávtól

Szűcsné Gergely Györgyi, Lőkösháza polgármestere azt hangsúlyozta: Fazekas Gusztáv atyát Isten áldása kísérje további életében és munkásságában.

– Lőkösháza lakossága és egyházközségünk nevében köszönjük a hét év szolgálatát Fazakas Gusztáv atyának – hangsúlyozta Szűcsné Gergely Györgyi. – Kívánunk neki jó egészséget és további elhivatott szolgálatot! Isten áldja az atyát!