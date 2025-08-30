Drámai aszály: Békés vármegye augusztusban is csapadék nélkül maradt

Ahogy a nyár utolsó napjai felé közeledünk, lassan kirajzolódik, mennyi csapadék jutott az ország különböző részeire az elmúlt hónapokban. A kép azonban korántsem egységes: miközben néhány térségben még az átlagos mennyiséget is sikerült meghaladni, másutt szinte teljesen elkerülték az esők a földeket. Az automata mérőállomások legfrissebb, éjfélig beérkezett adatai szerint az ország nyugati sarkában, Hegyeshalomnál regisztrálták eddig a legtöbb csapadékot – itt mind havi, mind évszakos szinten meghaladta az eső az ilyenkor szokásos értéket – írta a HungaroMet Nonprofit Zrt. A nyár végére Békés megyében súlyos aszály alakult ki, miután augusztusban is elmaradt a várt csapadék.

Az aszály nyomában: így néz ki a valóság Békés vármegye déli részein. Fotó: HungaroMet Nonprofit Zrt.

Aszály Békés vármegyében: nyár eső nélkül, kilátástalan földekkel

A hónap eddig szinte csontszáraz volt a térségben -– az augusztusi csapadékmérő alig mozdult meg. A délkeleti térségekben drámai a helyzet. Gyomaendrődön például augusztus során alig néhány milliméter eső hullott – a havi összeg még a 4 millimétert sem éri el. Ha pedig az elmúlt három hónapot nézzük, Sátorhely a legszárazabb pont: mindössze 35 mm csapadék hullott ott, ami az országos 90 napos átlag (203 mm) alig 17%-ának felel meg.

Bár az adatok még nem véglegesek, és a hétvége tartogathat meglepetéseket – különösen, ha egy-egy heves zápor, felhőszakadás formájában hirtelen érkezik nagyobb mennyiségű csapadék –, az már most is jól látszik: több térség, köztük Békés vármegye is súlyos csapadékhiánnyal küzd, aminek a mezőgazdaság látja leginkább a kárát.

A következő napokban változékony időnk lesz

Zivatarokkal búcsúzik a hőség, fordulat jön a hétvégén. Gyökeresen átalakul a humánmeteorológiai-orvos, meteorológiai helyzet, aminek első eleme a szombaton átvonuló markáns hidegfront. Az erős hidegfronti panaszok az éjszakai alvásminőséget is jelentősen befolyásolják, erősen megugorhat a vérnyomás, határozott keringési panaszok jelentkezhetnek. A több hullámban érkező záporok, zivatarok, viharos szelek változatos, meteogyógyászati panaszokat okoznak és jelentősen tovább csökkentik a hőérzetet. Szorongás, pánikreakciók, görcsös folyamatok, ilyen jellegű fejfájások, ízületi panaszok, szokatlan feszültség jelentkezhet az egyéni érzékenység függvényében.