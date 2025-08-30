2 órája
Drámai aszály: Békés vármegye augusztusban is csapadék nélkül maradt
Az augusztus lassan a végéhez közeledik, de az ég továbbra is tartogatja magát. Egyes térségekben alig akadt olyan nap, amely enyhülést hozott volna, máshol teljes hónapok teltek el számottevő eső nélkül. Van, ahol mindez már nem csak kellemetlenség, hanem komoly következményekkel jár – különösen ott, ahol a föld a megélhetést is jelenti.
Ahogy a nyár utolsó napjai felé közeledünk, lassan kirajzolódik, mennyi csapadék jutott az ország különböző részeire az elmúlt hónapokban. A kép azonban korántsem egységes: miközben néhány térségben még az átlagos mennyiséget is sikerült meghaladni, másutt szinte teljesen elkerülték az esők a földeket. Az automata mérőállomások legfrissebb, éjfélig beérkezett adatai szerint az ország nyugati sarkában, Hegyeshalomnál regisztrálták eddig a legtöbb csapadékot – itt mind havi, mind évszakos szinten meghaladta az eső az ilyenkor szokásos értéket – írta a HungaroMet Nonprofit Zrt. A nyár végére Békés megyében súlyos aszály alakult ki, miután augusztusban is elmaradt a várt csapadék.
Aszály Békés vármegyében: nyár eső nélkül, kilátástalan földekkel
A hónap eddig szinte csontszáraz volt a térségben -– az augusztusi csapadékmérő alig mozdult meg. A délkeleti térségekben drámai a helyzet. Gyomaendrődön például augusztus során alig néhány milliméter eső hullott – a havi összeg még a 4 millimétert sem éri el. Ha pedig az elmúlt három hónapot nézzük, Sátorhely a legszárazabb pont: mindössze 35 mm csapadék hullott ott, ami az országos 90 napos átlag (203 mm) alig 17%-ának felel meg.
Bár az adatok még nem véglegesek, és a hétvége tartogathat meglepetéseket – különösen, ha egy-egy heves zápor, felhőszakadás formájában hirtelen érkezik nagyobb mennyiségű csapadék –, az már most is jól látszik: több térség, köztük Békés vármegye is súlyos csapadékhiánnyal küzd, aminek a mezőgazdaság látja leginkább a kárát.
A következő napokban változékony időnk lesz
Zivatarokkal búcsúzik a hőség, fordulat jön a hétvégén. Gyökeresen átalakul a humánmeteorológiai-orvos, meteorológiai helyzet, aminek első eleme a szombaton átvonuló markáns hidegfront. Az erős hidegfronti panaszok az éjszakai alvásminőséget is jelentősen befolyásolják, erősen megugorhat a vérnyomás, határozott keringési panaszok jelentkezhetnek. A több hullámban érkező záporok, zivatarok, viharos szelek változatos, meteogyógyászati panaszokat okoznak és jelentősen tovább csökkentik a hőérzetet. Szorongás, pánikreakciók, görcsös folyamatok, ilyen jellegű fejfájások, ízületi panaszok, szokatlan feszültség jelentkezhet az egyéni érzékenység függvényében.
Vasárnap gyakran erősen felhős lesz az ég, délnyugat felől több hullámban érkezhetnek záporok, zivatarok. Helyenként felhőszakadás, jégeső sem kizárt. Eleinte a délnyugati, később az északnyugati szél fokozódhat. A hőmérséklet 23 és 30 fok közé esik vissza – olvasható a koponyeg.hu oldalon.
