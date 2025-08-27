Ezt tényleg lefoglalta a NAV? – különleges tételekre indul a licit

Az ajtólapokra szombattól lehet licitálni a NAV árverési felületén.

Az árverési felületen ajtólapokra is lehet licitálni. Fotó: NAV

Egy komplett irodaházat is fel lehetne szerelni belőlük

Egy komplett irodaházat is fel lehetne szerelni azokkal az eredeti csomagolásban lefoglalt ajtólapokkal, amelyek árverése hamarosan megkezdődik a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Elektronikus Árverési Felületén (https://arveres.nav.gov.hu). Nemcsak vállalkozásoknak érdemes átnézni a felületet, a kinézett ajtólapokra ugyanis külön-külön lehet licitálni. Így magánszemélyként is, könnyen lehet akár csak egy darab ajtólapra ajánlatot tenni. Az ajtólapok becsértéke az eredeti érték 25 százaléka.

Napokon belül indul a licit

Az ajtólapok különböző betétekkel, üveggel és mintákkal, sokféle díszítőelemmel készültek. A hirdetési felületen megtekinthetők az egyes tárgyak fényképei is, így könnyen kiválasztható a megfelelő tétel.

Az 54 darab, különböző típusú ajtólap árverése augusztus 30-án indul, az ingóságok négy napon keresztül licitálhatók a NAV árverési oldalán. Az árverés szeptember 2-án, 21 órakor zárul.

Nyertes licit esetén, a vételár kifizetése után a Vámosszabadinál található telephelyről vihető el az ingóság.

Bővebben tájékozódni, regisztrálni, a tételekre ajánlatot tenni a NAV árverési oldalán lehet, az árverés kezdete előtt a meghirdetések (jövőbeni árverések), augusztus 30-tól pedig a futó árverések között.