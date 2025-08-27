2 órája
Ezt tényleg lefoglalta a NAV? – különleges tételekre indul a licit
Nem hittük volna, de egészen különleges dolgokra is lehet licitálni. Érdemes böngészni a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a NAV árverési felületét, ugyanis a lefoglalt ingóságok között ezúttal egy speciális tárgyból található jelentős kínálat.
Az ajtólapokra szombattól lehet licitálni a NAV árverési felületén.
Egy komplett irodaházat is fel lehetne szerelni belőlük
Egy komplett irodaházat is fel lehetne szerelni azokkal az eredeti csomagolásban lefoglalt ajtólapokkal, amelyek árverése hamarosan megkezdődik a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Elektronikus Árverési Felületén (https://arveres.nav.gov.hu). Nemcsak vállalkozásoknak érdemes átnézni a felületet, a kinézett ajtólapokra ugyanis külön-külön lehet licitálni. Így magánszemélyként is, könnyen lehet akár csak egy darab ajtólapra ajánlatot tenni. Az ajtólapok becsértéke az eredeti érték 25 százaléka.
Napokon belül indul a licit
Az ajtólapok különböző betétekkel, üveggel és mintákkal, sokféle díszítőelemmel készültek. A hirdetési felületen megtekinthetők az egyes tárgyak fényképei is, így könnyen kiválasztható a megfelelő tétel.
Az 54 darab, különböző típusú ajtólap árverése augusztus 30-án indul, az ingóságok négy napon keresztül licitálhatók a NAV árverési oldalán. Az árverés szeptember 2-án, 21 órakor zárul.
Az árverési felületen lehet licitálni
Nyertes licit esetén, a vételár kifizetése után a Vámosszabadinál található telephelyről vihető el az ingóság.
Bővebben tájékozódni, regisztrálni, a tételekre ajánlatot tenni a NAV árverési oldalán lehet, az árverés kezdete előtt a meghirdetések (jövőbeni árverések), augusztus 30-tól pedig a futó árverések között.
Változás jön az egyik hazai banknál: letilthatják a kártyáját, ha nem figyel