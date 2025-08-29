augusztus 29., péntek

Program

1 órája

Családi napot tartanak a békéscsabai strandon

Címkék#Árpád fürdőben#Szarvas Péter#családi nap#strand

Családi napot tartanak a békéscsabai strandon – ismertette Szarvas Péter polgármester. Beszélt arról is, hogy mennyire volt népszerű az Árpád fürdő ezen a nyáron.

Licska Balázs

Családi napot szerveznek az Árpád fürdőben augusztus 30-án, szombaton, különféle produkciókkal – közölte Szarvas Péter polgármester. Ezen a napon a Sporthét keretében az úszó- és vízilabdaklubok is bemutatkoznak, többek között edzésekkel, versennyel és mérkőzéssel, hogy népszerűsítsék a vizes sportágakat, utánpótlást toborozzanak.

az egész családot várja az Árpád fürdő
Családi napot szerveznek augusztus 30-án az Árpád fürdőben. Fotó: MW

Hullámzó tendenciát tapasztaltak az Árpád fürdőben 

A békéscsabai strand jegyekből, bérletekből származó bevételei a három nyári hónapban, júniusban, júliusban és augusztusban hasonlóak voltak, mint tavaly – erről is beszélt a városvezető. Érzékeltette is konkrét számokkal:

  • egy felhőmentes, kellően meleg nyári napon túllépi a 3 millió forintot is, 
  • míg egy hűvösebb napon mindössze 200 ezer forint körül alakul

a napi bevétel. Tehát nemcsak a víz a medencében, hanem a bevétel is hullámzik az Árpád fürdőben. 

 

 

