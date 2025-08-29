1 órája
Családi napot tartanak a békéscsabai strandon
Családi napot tartanak a békéscsabai strandon – ismertette Szarvas Péter polgármester. Beszélt arról is, hogy mennyire volt népszerű az Árpád fürdő ezen a nyáron.
Családi napot szerveznek az Árpád fürdőben augusztus 30-án, szombaton, különféle produkciókkal – közölte Szarvas Péter polgármester. Ezen a napon a Sporthét keretében az úszó- és vízilabdaklubok is bemutatkoznak, többek között edzésekkel, versennyel és mérkőzéssel, hogy népszerűsítsék a vizes sportágakat, utánpótlást toborozzanak.
Hullámzó tendenciát tapasztaltak az Árpád fürdőben
A békéscsabai strand jegyekből, bérletekből származó bevételei a három nyári hónapban, júniusban, júliusban és augusztusban hasonlóak voltak, mint tavaly – erről is beszélt a városvezető. Érzékeltette is konkrét számokkal:
- egy felhőmentes, kellően meleg nyári napon túllépi a 3 millió forintot is,
- míg egy hűvösebb napon mindössze 200 ezer forint körül alakul
a napi bevétel. Tehát nemcsak a víz a medencében, hanem a bevétel is hullámzik az Árpád fürdőben.
Vége a nyárnak, kezdődik az iskola: dátumok, szünetek, hosszú hétvégék egy cikkben
Jön a Civil Véradás, a vármegye számos pontján lehet majd vért adni – galériával