Családi napot tartanak a békéscsabai strandon

Családi napot szerveznek az Árpád fürdőben augusztus 30-án, szombaton, különféle produkciókkal – közölte Szarvas Péter polgármester. Ezen a napon a Sporthét keretében az úszó- és vízilabdaklubok is bemutatkoznak, többek között edzésekkel, versennyel és mérkőzéssel, hogy népszerűsítsék a vizes sportágakat, utánpótlást toborozzanak.

Családi napot szerveznek augusztus 30-án az Árpád fürdőben. Fotó: MW

Hullámzó tendenciát tapasztaltak az Árpád fürdőben

A békéscsabai strand jegyekből, bérletekből származó bevételei a három nyári hónapban, júniusban, júliusban és augusztusban hasonlóak voltak, mint tavaly – erről is beszélt a városvezető. Érzékeltette is konkrét számokkal:

egy felhőmentes, kellően meleg nyári napon túllépi a 3 millió forintot is,

míg egy hűvösebb napon mindössze 200 ezer forint körül alakul

a napi bevétel. Tehát nemcsak a víz a medencében, hanem a bevétel is hullámzik az Árpád fürdőben.