Új életre keltek az aratás hagyományai - galériával, videóval

Tarkovács István és Dihenné Hoffmann Tünde társelnököktől megtudtuk, a Békési Aratóünnep, az aratási hagyományok megidézése során a szombat délelőtt a gyerekeké és a fiataloké volt.

Az aratáshoz kapcsolódó hagyományok elevenedtek meg

– Bemutattuk, hogy a régi, hagyományos kovászos kenyér készítése hogyan történik. A gyerekek, fiatalok segítettek a dagasztásban, a kelesztésben. A kenyeret ezután a kisgazdakör házi kemencéjében sütöttük ki, ami nagyon finomra sikerült – idézte fel a délelőtti eseményeket Tarkovács István. – Közben Dihenné Rucz Erika Pompás Mesés Nagykövet zenés mesés délelőttöt tartott Bíró Józseffel közösen, hangszerbemutatóval egybekötve. Az érdeklődők láthatták a tradicionális aratási szerszámokat, illetve Kocsor Imréné kosárfonó népi iparművész gyönyörű alkotásait is megtekinthették a látogatók, aki a gyerekeknek ajándéktárgyakat is készítette, amivel nagy örömöt szerzett. Népi játékok, gabonaőrlés, kincskeresés ugyancsak színesítette a délelőtti rendezvényrészt.

Aratási menet indult

A délutáni program nosztalgia-filmvetítéssel folytatódott, majd a Békési Kisgazdakör székházából aratási menet indult a városházára a Belencéres Néptáncegyüttes tagjaival, illetve társult a menethez a Békési Hagyományőrző Népdalkör is, amelynek tagjai aratási népdalcsokrot adtak elő a városháza udvarán. Ezután átadták az aratókoszorút Kálmán Tibornak, Békés polgármesterének, a város gazdájának. Korábban szokás volt, hogy amikor befejezték az aratást, a brigád tagjai felöltöztek, szép aratási koszorút fontak kalászból, és felkeresték a gazdát, amit átadtak neki. Ezt a tradíciót idézték fel.

Az aratómenet ezután visszaindult a Békési Kisgazdakör székházába, ahol a Belencéres Néptáncegyüttes és a Békési Hagyományőrző Népdalkör adott ünnepi műsort.

Dihenné Rucz Erika ismét egy aratással kapcsolatos mesével kedveskedett a jelenlévőknek. Megáldották, megszegték az új kenyeret a katolikus és a református egyház képviselői.

Átadták a Békési Kisgazdakör elismerését

A Békési Kisgazdakör emlékplakettjét idén hosszú évtizedek óta kifejtett kimagasló munkájáért Balogh István vehette át. Az elismerést Dankó Béla, Kálmán Tibor, Dihenné Hoffmann Tünde és Tarkovács István adták át.