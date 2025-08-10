1 órája
Új életre keltek az aratás hagyományai - galériával, videóval
Hetedik alkalommal rendezte meg a Békési Aratóünnepet szombaton a Békési Kisgazdakör. Az egész napos programon megidézték az aratáshoz kapcsolódó hagyományokat, és Dankó Béla országgyűlési képviselő egy fontos bejelentéssel is érkezett az eseményre.
Tarkovács István és Dihenné Hoffmann Tünde társelnököktől megtudtuk, a Békési Aratóünnep, az aratási hagyományok megidézése során a szombat délelőtt a gyerekeké és a fiataloké volt.
Az aratáshoz kapcsolódó hagyományok elevenedtek meg
– Bemutattuk, hogy a régi, hagyományos kovászos kenyér készítése hogyan történik. A gyerekek, fiatalok segítettek a dagasztásban, a kelesztésben. A kenyeret ezután a kisgazdakör házi kemencéjében sütöttük ki, ami nagyon finomra sikerült – idézte fel a délelőtti eseményeket Tarkovács István. – Közben Dihenné Rucz Erika Pompás Mesés Nagykövet zenés mesés délelőttöt tartott Bíró Józseffel közösen, hangszerbemutatóval egybekötve. Az érdeklődők láthatták a tradicionális aratási szerszámokat, illetve Kocsor Imréné kosárfonó népi iparművész gyönyörű alkotásait is megtekinthették a látogatók, aki a gyerekeknek ajándéktárgyakat is készítette, amivel nagy örömöt szerzett. Népi játékok, gabonaőrlés, kincskeresés ugyancsak színesítette a délelőtti rendezvényrészt.
Aratási menet indult
A délutáni program nosztalgia-filmvetítéssel folytatódott, majd a Békési Kisgazdakör székházából aratási menet indult a városházára a Belencéres Néptáncegyüttes tagjaival, illetve társult a menethez a Békési Hagyományőrző Népdalkör is, amelynek tagjai aratási népdalcsokrot adtak elő a városháza udvarán. Ezután átadták az aratókoszorút Kálmán Tibornak, Békés polgármesterének, a város gazdájának. Korábban szokás volt, hogy amikor befejezték az aratást, a brigád tagjai felöltöztek, szép aratási koszorút fontak kalászból, és felkeresték a gazdát, amit átadtak neki. Ezt a tradíciót idézték fel.
Az aratómenet ezután visszaindult a Békési Kisgazdakör székházába, ahol a Belencéres Néptáncegyüttes és a Békési Hagyományőrző Népdalkör adott ünnepi műsort.
Dihenné Rucz Erika ismét egy aratással kapcsolatos mesével kedveskedett a jelenlévőknek. Megáldották, megszegték az új kenyeret a katolikus és a református egyház képviselői.
Átadták a Békési Kisgazdakör elismerését
A Békési Kisgazdakör emlékplakettjét idén hosszú évtizedek óta kifejtett kimagasló munkájáért Balogh István vehette át. Az elismerést Dankó Béla, Kálmán Tibor, Dihenné Hoffmann Tünde és Tarkovács István adták át.
Igazi csapatmunka a kisgazdakörben
Kálmán Tibor, Békés polgármestere elmondta, a kisgazdakör idén is óriási munkát végzett a rendezvény szervezésében.
– Több szervezetet összefogtak, hogy továbbra is ápolják és átadják a hagyományokat – fogalmazott. – A kisgazdakör mindig igazi csapatként dolgozik. A gazdák számos problémával küzdenek, de mindig a megoldást keresik, pozitív gondolkodású emberek.
A világ átalakul, ezért is fontos a hagyományok megőrzése
Mind az aratási menetben, mind magán az ünnepségen ott volt Dankó Béla országgyűlési képviselő is. Mint elmondta, a rendezvény több ok miatt is nagyon fontos.
– A mezőgazdaságban nagyon nehéz évnek számít az idei, a gazdák ennek ellenére tartják hagyományaikat. Évszázados szokás, hogy akik gazdálkodnak, megünneplik az aratást, hiszen ez az egész éves munka ünnepe is. Nagyon fontos, hogy ez a tradíció tovább él – részletezte. – Lényeges az is, hogy ezt és az egyéb hagyományokat is igyekeznek továbbadni a fiatalabb generációknak. A kisgazdakör tagjai között vannak olyan tapasztalt hölgyek és urak, akik látták ezeket a tradíciókat, így tovább tudják azokat adni.
Az országgyűlési képviselő fontos bejelentése
Az országgyűlési képviselő kitért arra, hogy a világ átalakul körülöttünk, és éppen az ellenző irányban megy, ezért is fontos a következő generációkat megtanítani arra, hogyan működik a valódi élet, mekkora munkát végeznek azért, hogy kenyér kerüljön az asztalra.
Dankó Béla bejelentette, hogy Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter aláírta a támogató okiratot, amely szerint a Versenyképes Járások programban Békés városa 135 millió forintot kap. Az erről szóló dokumentumot Dankó Béla átadta Kálmán Tibor polgármesternek.
Békési AratóünnepFotók: Jenei Péter