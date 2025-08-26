augusztus 26., kedd

Izsó névnap

24°
+27
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
MVM

1 órája

Lekapcsolják az áramot több Békés vármegyei településen is

Címkék#energiaszámla#villanyszámla gázszámla#áramszünet#MVM

Érdemes felkészülni, mert a napokban hálózati munkákat végeznek több településen is. Tervezett áramszünetek következnek.

Bátori Attila

Az MVM honlapján elérhető információik szerint augusztus 28-án és 29-én, csütörtökön és pénteken több településünket is érintő áramszünetre kell készülni, tervezett karbantartási munkálatok miatt. Van olyan település, ahol több utcában is 12 órán át lehet áramkimaradás. A munkálatokra a szolgáltatás folyamatos biztonságos működtetése érdekében van szükség.

csütörtökön és pénteken több településünket is érintő áramszünetre kell készülni
Áramszünet várható hamarosan Békéscsaba és Békés több utcájában is. Forrás: MW

Áramszünet Békés vármegyében augusztus 28-án:

  • Békéscsaba    Bessenyei utca  3/1. 07:30 - 16:30
  • Békéscsaba    Felsőnyomás 277. - 287. 250 - 300. 07:30 - 15:30
  • Békéscsaba    Fiumei út 5., 2. 07:30 - 16:30
  • Békéscsaba    Gyár utca 1. 07:30 - 16:30
  • Békéscsaba    Hajnóczy utca 1. - 31. 2. - 32. 07:30 - 16:30
  • Békéscsaba    Herkules utca 1. - 11., 6. - 07:30 - 16:30
  • Békéscsaba    Kendervágó utca 17., 16. 07:30 - 15:30
  • Békéscsaba    Kígyósi út 5., 92. 07:30 - 15:30
  • Békéscsaba    Mikes utca 1. - 21. 07:30 - 16:30
  • Békéscsaba    Orosházi út 37. - 53/1.,  2. - 32. 07:30 - 16:30
  • Békéscsaba    Szamóca utca 1., 12. 07:30 - 15:30
  • Békéscsaba    Toldi utca 1. - 34. 07:30 - 16:30
  • Békéscsaba    Őszi utca 6239/1 - 6239/3.hrs - 08:00 - 20:00

Áramszünet Békés vármegyében augusztus 29-én:

  • Békés    Jégveremi Kert   2.-3. 08:00 - 16:00
  • Békés    Külterület 08:00 - 16:00
  • Békés    Nagykert 33. 08:00 - 16:00
  • Békés    Szécsénykert 10082.hrsz - 10082.hrsz 08:00 - 16:00
  • Békés    Tanya IX. 63. 08:00 - 16:00
  • Békés    tanya IX. kerület 08:00 - 16:00
  • További részletek az MVM oldalán.

Megváltozott a villanyszámla és a gázszámla első oldala  

Augusztus 1-től megváltozott az villamos energia- és a földgázszámla első oldala. Az MVM Next energiaszámla-változtatása az úgynevezett rezsiboxot érinti a villanyszámla és a gázszámla esetében is.

 



 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu