Lekapcsolják az áramot több Békés vármegyei településen is

Az MVM honlapján elérhető információik szerint augusztus 28-án és 29-én, csütörtökön és pénteken több településünket is érintő áramszünetre kell készülni, tervezett karbantartási munkálatok miatt. Van olyan település, ahol több utcában is 12 órán át lehet áramkimaradás. A munkálatokra a szolgáltatás folyamatos biztonságos működtetése érdekében van szükség.

Áramszünet várható hamarosan Békéscsaba és Békés több utcájában is. Forrás: MW

Áramszünet Békés vármegyében augusztus 28-án:

Békéscsaba Bessenyei utca 3/1. 07:30 - 16:30

Békéscsaba Felsőnyomás 277. - 287. 250 - 300. 07:30 - 15:30

Békéscsaba Fiumei út 5., 2. 07:30 - 16:30

Békéscsaba Gyár utca 1. 07:30 - 16:30

Békéscsaba Hajnóczy utca 1. - 31. 2. - 32. 07:30 - 16:30

Békéscsaba Herkules utca 1. - 11., 6. - 07:30 - 16:30

Békéscsaba Kendervágó utca 17., 16. 07:30 - 15:30

Békéscsaba Kígyósi út 5., 92. 07:30 - 15:30

Békéscsaba Mikes utca 1. - 21. 07:30 - 16:30

Békéscsaba Orosházi út 37. - 53/1., 2. - 32. 07:30 - 16:30

Békéscsaba Szamóca utca 1., 12. 07:30 - 15:30

Békéscsaba Toldi utca 1. - 34. 07:30 - 16:30

Békéscsaba Őszi utca 6239/1 - 6239/3.hrs - 08:00 - 20:00

Áramszünet Békés vármegyében augusztus 29-én:

Békés Jégveremi Kert 2.-3. 08:00 - 16:00

Békés Külterület 08:00 - 16:00

Békés Nagykert 33. 08:00 - 16:00

Békés Szécsénykert 10082.hrsz - 10082.hrsz 08:00 - 16:00

Békés Tanya IX. 63. 08:00 - 16:00

Békés tanya IX. kerület 08:00 - 16:00

További részletek az MVM oldalán.

