MVM
1 órája
Lekapcsolják az áramot több Békés vármegyei településen is
Érdemes felkészülni, mert a napokban hálózati munkákat végeznek több településen is. Tervezett áramszünetek következnek.
Az MVM honlapján elérhető információik szerint augusztus 28-án és 29-én, csütörtökön és pénteken több településünket is érintő áramszünetre kell készülni, tervezett karbantartási munkálatok miatt. Van olyan település, ahol több utcában is 12 órán át lehet áramkimaradás. A munkálatokra a szolgáltatás folyamatos biztonságos működtetése érdekében van szükség.
Áramszünet Békés vármegyében augusztus 28-án:
- Békéscsaba Bessenyei utca 3/1. 07:30 - 16:30
- Békéscsaba Felsőnyomás 277. - 287. 250 - 300. 07:30 - 15:30
- Békéscsaba Fiumei út 5., 2. 07:30 - 16:30
- Békéscsaba Gyár utca 1. 07:30 - 16:30
- Békéscsaba Hajnóczy utca 1. - 31. 2. - 32. 07:30 - 16:30
- Békéscsaba Herkules utca 1. - 11., 6. - 07:30 - 16:30
- Békéscsaba Kendervágó utca 17., 16. 07:30 - 15:30
- Békéscsaba Kígyósi út 5., 92. 07:30 - 15:30
- Békéscsaba Mikes utca 1. - 21. 07:30 - 16:30
- Békéscsaba Orosházi út 37. - 53/1., 2. - 32. 07:30 - 16:30
- Békéscsaba Szamóca utca 1., 12. 07:30 - 15:30
- Békéscsaba Toldi utca 1. - 34. 07:30 - 16:30
- Békéscsaba Őszi utca 6239/1 - 6239/3.hrs - 08:00 - 20:00
Áramszünet Békés vármegyében augusztus 29-én:
- Békés Jégveremi Kert 2.-3. 08:00 - 16:00
- Békés Külterület 08:00 - 16:00
- Békés Nagykert 33. 08:00 - 16:00
- Békés Szécsénykert 10082.hrsz - 10082.hrsz 08:00 - 16:00
- Békés Tanya IX. 63. 08:00 - 16:00
- Békés tanya IX. kerület 08:00 - 16:00
- További részletek az MVM oldalán.
Megváltozott a villanyszámla és a gázszámla első oldala
Augusztus 1-től megváltozott az villamos energia- és a földgázszámla első oldala. Az MVM Next energiaszámla-változtatása az úgynevezett rezsiboxot érinti a villanyszámla és a gázszámla esetében is.
