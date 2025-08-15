augusztus 15., péntek

Mária névnap

35°
+38
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Meghibásodás

1 órája

Áram nélkül maradt a város nagy része, erre lehet számítani

Címkék#áram#lakosság#vezeték#probléma#hiba

A középfeszültségű vezeték meghibásodása miatt áram nélkül maradt a város nagy része. A polgármester közleményben tájékoztatott a várható fejleményekről.

Beol.hu

– Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a település nagy részén ma délután kb. 13.30-kor az áramszolgáltatás megszűnt – olvasható Dévaványa polgármesterének Facebook-bejegyzésében.

A település nagy részén ma az áramszolgáltatás megszűnt. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Valánszki Róbert elmondta, az Opusz Titász Zrt. információi szerint a probléma a középfeszültségű vezetéken keletkezett. Munkatársaik már úton vannak a helyszínre, és mindent megtesznek annak érdekében, hogy a hibát mielőbb elhárítsák. Ennek ellenére várható, hogy a délután folyamán az áramszolgáltatás szünetelni fog a településen.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu