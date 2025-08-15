Áram nélkül maradt a város nagy része, erre lehet számítani

– Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a település nagy részén ma délután kb. 13.30-kor az áramszolgáltatás megszűnt – olvasható Dévaványa polgármesterének Facebook-bejegyzésében.

A település nagy részén ma az áramszolgáltatás megszűnt. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Valánszki Róbert elmondta, az Opusz Titász Zrt. információi szerint a probléma a középfeszültségű vezetéken keletkezett. Munkatársaik már úton vannak a helyszínre, és mindent megtesznek annak érdekében, hogy a hibát mielőbb elhárítsák. Ennek ellenére várható, hogy a délután folyamán az áramszolgáltatás szünetelni fog a településen.