2 órája
Áram nélkül maradt a város nagy része, erre lehet számítani
A középfeszültségű vezeték meghibásodása miatt áram nélkül maradt a város nagy része. A polgármester közleményben tájékoztatott a várható fejleményekről.
– Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a település nagy részén ma délután kb. 13.30-kor az áramszolgáltatás megszűnt – olvasható Dévaványa polgármesterének Facebook-bejegyzésében.
Valánszki Róbert elmondta, az Opusz Titász Zrt. információi szerint a probléma a középfeszültségű vezetéken keletkezett. Munkatársaik már úton vannak a helyszínre, és mindent megtesznek annak érdekében, hogy a hibát mielőbb elhárítsák. Ennek ellenére várható, hogy a délután folyamán az áramszolgáltatás szünetelni fog a településen.
