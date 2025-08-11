Megérkeztek az anyakönyvi hírek

BÉKÉSCSABA

HÁZASSÁG

Dr. Mészáros Attila (Békéscsaba) és Szelezsán Vivien (Békéscsaba)

Zelenyánszki Olivér Bence (Telekgerendás) és Deczki Fruzsina (Szeged)

Szabó Vilmos (Békéscsaba) és Kis Krisztina (Csökmő)

Molnár Dániel (Csabaszabadi) és Szabó Mónika (Csabaszabadi)

OROSHÁZA

HÁZASSÁG

Pammer József (Kardoskút) és Ádász Barbara Alexandra (Kardsokút)

SZÜLETÉS

Varga István és Hőhn Magdolna Mária fia István Sándor

Gigacz Béla és Nagy Nikolett Edit lánya Laura

Bolla Ádám és Mansa Emese Mária lánya Luca

Kiss Sándor és Dánél Ildikó fia Zsombor Sándor