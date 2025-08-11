Békéscsaba, Orosháza
46 perce
Megérkeztek az anyakönyvi hírek
Nézzük, milyen hírek érkeztek Békéscsabáról és Orosházáról.
Gyulán többen is összekötötték az életüket
Forrás: shutterstock
BÉKÉSCSABA
HÁZASSÁG
Dr. Mészáros Attila (Békéscsaba) és Szelezsán Vivien (Békéscsaba)
Zelenyánszki Olivér Bence (Telekgerendás) és Deczki Fruzsina (Szeged)
Szabó Vilmos (Békéscsaba) és Kis Krisztina (Csökmő)
Molnár Dániel (Csabaszabadi) és Szabó Mónika (Csabaszabadi)
OROSHÁZA
HÁZASSÁG
Pammer József (Kardoskút) és Ádász Barbara Alexandra (Kardsokút)
SZÜLETÉS
Varga István és Hőhn Magdolna Mária fia István Sándor
Gigacz Béla és Nagy Nikolett Edit lánya Laura
Bolla Ádám és Mansa Emese Mária lánya Luca
Kiss Sándor és Dánél Ildikó fia Zsombor Sándor
Ezt ne hagyja ki!A luxusnak ára van
20 órája
Vereséknek annyiba került egy hosszú hétvége Szentandráson, mint egy hét Balin
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre