Megérkeztek az anyakönyvi hírek

Nézzük, milyen hírek érkeztek Békéscsabáról és Orosházáról.

Gyulán többen is összekötötték az életüket

Forrás: shutterstock

BÉKÉSCSABA

HÁZASSÁG

Dr. Mészáros Attila (Békéscsaba) és Szelezsán Vivien (Békéscsaba)
Zelenyánszki Olivér Bence (Telekgerendás) és Deczki Fruzsina (Szeged)
Szabó Vilmos (Békéscsaba) és Kis Krisztina (Csökmő)
Molnár Dániel (Csabaszabadi) és Szabó Mónika (Csabaszabadi)

OROSHÁZA

HÁZASSÁG

Pammer József (Kardoskút) és Ádász Barbara Alexandra (Kardsokút)

SZÜLETÉS

Varga István és Hőhn Magdolna Mária fia István Sándor
Gigacz Béla és Nagy Nikolett Edit lánya Laura
Bolla Ádám és Mansa Emese Mária lánya Luca
Kiss Sándor és Dánél Ildikó fia Zsombor Sándor

 

 

