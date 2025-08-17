Díszpolgár lett szülőföldjén a válogatott, olimpikon kézilabdás

Ünnepi testületi ülését tartotta szombaton Kétsoprony önkormányzata, ennek keretében vette át a település hírnevét szerte a világban öregbítő kézilabdás átlövő, Ancsin Gábor.

Ancsin Gábor díszpolgár Völgyi Sándorral Forrás: Facebook

Többen is elismerést vehettek át az ünnepi ülésen

Az ülés minden évben az augusztus 20-ai Szent István Falunapok ünnepségsorozat keretében zajlik, ahol a képviselő-testület döntése alapján kitüntetéseket adnak át. Szász Tiborné szociális munkás, klubvezető „Kétsopronyért" kitüntető díjat vehetett át, Eke Mihályné Salamon Judit az iskola főigazgató-helyettese, Kaczkó Pálné óvodavezető és Petrovszkiné Szigeti Éva tanítónő Kétsoprony település közoktatásáért végzett áldozatos munkájáért részesült elismerésben.

Ancsin Gábor kiemelkedő tehetsége már gyermekkorában megmutatkozott

Völgyi Sándor, Kétsoprony polgármestere kiemelte, Ancsin Gábor 1990-ben született, általános iskolai tanulmányait Kétsopronyban végezte, ahol már egészen fiatalon megismerkedett a kézilabda sportág alapjaival. Kiemelkedő tehetsége már gyermekkorában megmutatkozott, így hamar felkeltette az ország élvonalbeli csapatainak figyelmét. 19 évesen Németországba igazolt, ahol a Rhein-Neckar Löwen játékosa lett.

Több elismerést is átadtak az ünnepi testületi ülésen Forrás: Facebook

Eredményei önmagukért beszélnek

Ancsin Gábor később a magyar élvonalban folytatta pályafutását. Játszott a Pick Szeged a Telekom Veszprém, a Grundfos Tatabánya csapataiban. Jelenleg is aktív sportoló, a Ferencváros kézilabda csapatának meghatározó játékosa. Eredményei önmagukért beszélnek: magyar bajnok, Magyar Kupa-, Európa Kupa-győztes. A magyar válogatott tagjaként több alkalommal képviselte hazánkat Európa- és világbajnokságokon, ahol kiváló teljesítményt nyújtott. 2024-ben a magyar válogatott sikeresen kvalifikálta magát a párizsi olimpiára, ahol a csapat Ancsin Gáborral a soraiban a 10. helyen végzett.