3 órája
Díszpolgár lett szülőföldjén a válogatott, olimpikon kézilabdás
Példaképpé vált a fiatal generáció számára. Tehetségével, kitartásával és elhivatottságával méltó módon öregbíti települése hírnevét, szombaton vette át a díszpolgár címet.
Ünnepi testületi ülését tartotta szombaton Kétsoprony önkormányzata, ennek keretében vette át a település hírnevét szerte a világban öregbítő kézilabdás átlövő, Ancsin Gábor.
Többen is elismerést vehettek át az ünnepi ülésen
Az ülés minden évben az augusztus 20-ai Szent István Falunapok ünnepségsorozat keretében zajlik, ahol a képviselő-testület döntése alapján kitüntetéseket adnak át. Szász Tiborné szociális munkás, klubvezető „Kétsopronyért" kitüntető díjat vehetett át, Eke Mihályné Salamon Judit az iskola főigazgató-helyettese, Kaczkó Pálné óvodavezető és Petrovszkiné Szigeti Éva tanítónő Kétsoprony település közoktatásáért végzett áldozatos munkájáért részesült elismerésben.
Ancsin Gábor kiemelkedő tehetsége már gyermekkorában megmutatkozott
Völgyi Sándor, Kétsoprony polgármestere kiemelte, Ancsin Gábor 1990-ben született, általános iskolai tanulmányait Kétsopronyban végezte, ahol már egészen fiatalon megismerkedett a kézilabda sportág alapjaival. Kiemelkedő tehetsége már gyermekkorában megmutatkozott, így hamar felkeltette az ország élvonalbeli csapatainak figyelmét. 19 évesen Németországba igazolt, ahol a Rhein-Neckar Löwen játékosa lett.
Eredményei önmagukért beszélnek
Ancsin Gábor később a magyar élvonalban folytatta pályafutását. Játszott a Pick Szeged a Telekom Veszprém, a Grundfos Tatabánya csapataiban. Jelenleg is aktív sportoló, a Ferencváros kézilabda csapatának meghatározó játékosa. Eredményei önmagukért beszélnek: magyar bajnok, Magyar Kupa-, Európa Kupa-győztes. A magyar válogatott tagjaként több alkalommal képviselte hazánkat Európa- és világbajnokságokon, ahol kiváló teljesítményt nyújtott. 2024-ben a magyar válogatott sikeresen kvalifikálta magát a párizsi olimpiára, ahol a csapat Ancsin Gáborral a soraiban a 10. helyen végzett.
Különleges lánykéréssel zárta a tűzoltó az Ironman-versenyt – videóval
Lecsó a dobozban, bugyi a zacskóban – így hasznosít újra a magyar háztartás