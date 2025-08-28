Adathalász lehet
Vigyázat, álprofil! Visszaélnek a polgármester nevével
Gyula polgármestere Facebook-oldalán számolt be arról, hogy az utóbbi napokban több ismerőse is jelezte, hogy egy gyanús profil jelöli be őket a nevében az oldalon. Dr. Görgényi Ernő kiemelte, adathalász tevékenység állhat a háttérben.
– A problémát jeleztük a Facebooknak, de az oldalt egyelőre nem törölték, így előfordulhat, hogy az ismeretlen felhasználó Önt is szeretné felvenni az ismerősei körébe – tájékoztatott dr. Görgényi Ernő.
Amiről felismerheti, hogy nem Görgényi Ernő polgármester oldaláról van szó:
- az illető oldalán jelenleg nincsenek bejegyzések,
- a közösségi oldalon magánszemélyként jelenik meg, nem közszereplőként,
- az ékezetekkel pedig eléggé hadilábon áll.
A polgármester kérte
- az álprofilt ne jelöljék vissza ismerősnek
- ne vegyék fel vele a kapcsolatot
- tiltsák le a felhasználót
- a figyelmeztető posztot osszák meg ismerőseikkel!
