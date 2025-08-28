augusztus 28., csütörtök

Adathalász lehet

30 perce

Vigyázat, álprofil! Visszaélnek a polgármester nevével

Gyula polgármestere Facebook-oldalán számolt be arról, hogy az utóbbi napokban több ismerőse is jelezte, hogy egy gyanús profil jelöli be őket a nevében az oldalon. Dr. Görgényi Ernő kiemelte, adathalász tevékenység állhat a háttérben.

Papp Gábor

– A problémát jeleztük a Facebooknak, de az oldalt egyelőre nem törölték, így előfordulhat, hogy az ismeretlen felhasználó Önt is szeretné felvenni az ismerősei körébe – tájékoztatott dr. Görgényi Ernő.

Az álprofilra figyelmeztetett dr. Görgényi Ernő. Fotó: dr. Görgényi Ernő/Facebook

Amiről felismerheti, hogy nem Görgényi Ernő polgármester oldaláról van szó:

  • az illető oldalán jelenleg nincsenek bejegyzések,
  • a közösségi oldalon magánszemélyként jelenik meg, nem közszereplőként,
  • az ékezetekkel pedig eléggé hadilábon áll.

A polgármester kérte

  • az álprofilt ne jelöljék vissza ismerősnek
  • ne vegyék fel vele a kapcsolatot
  • tiltsák le a felhasználót
  • a figyelmeztető posztot osszák meg ismerőseikkel!

 

 

A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
