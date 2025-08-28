Vigyázat, álprofil! Visszaélnek a polgármester nevével

– A problémát jeleztük a Facebooknak, de az oldalt egyelőre nem törölték, így előfordulhat, hogy az ismeretlen felhasználó Önt is szeretné felvenni az ismerősei körébe – tájékoztatott dr. Görgényi Ernő.

Az álprofilra figyelmeztetett dr. Görgényi Ernő. Fotó: dr. Görgényi Ernő/Facebook

Amiről felismerheti, hogy nem Görgényi Ernő polgármester oldaláról van szó:

az illető oldalán jelenleg nincsenek bejegyzések,

a közösségi oldalon magánszemélyként jelenik meg, nem közszereplőként,

az ékezetekkel pedig eléggé hadilábon áll.

A polgármester kérte