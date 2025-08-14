Itt a lista, mely települések szerepelnek az állomásfelújítási programban

Mint a MÁV-csoport oldalán olvasható, a beruházás értéke, az állomásfelújítási program összege megközelíti a 15 milliárd forintot, amelyet a MÁV-csoport saját forrásokból, illetve a Magyar Falu Programból valósít meg. A program hivatalosan Esztergom-Kertváros állomáshelyének megújításával indul, és idén várhatóan további 20 helyszínen kezdődhet meg a kivitelezés országszerte.

Az állomásfelújítási program Békés vármegyei helyszíneket is érint. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Állomásfelújítási program Békés vármegyei helyszínekkel

A csütörtökön elindított állomásfelújítási program keretében országszerte több mint harminc állomás és megállóhely megújul, köztük Békés vármegyei települések, Gyula és Magyarbánhegyes szerepel. Emellett Ács, Aranyosapáti, Balmazújváros, Bashalom, Berettyóújfalu, Demecser, Esztergom-Kertváros, Felsőzsolca, Gárdony, Győrasszonyfa, Jászberény, Kisvarsány, Kőbánya alsó, Leányvár, Martonvásár, Mátészalka, Nyíradony, Nyírbogát, Ópályi, Pécsudvard, Poroszló, Püspökhatvan, Sárrétudvari, Salgótarján, Szalatnak, Szerep, Tiszaalpár, Tiszajenő alsó, Tokaj és Villány érintett még.

Fontos a megközelíthetőség

Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója elmondta, a MÁV-csoport saját forrásából több mint húsz állomáson teljeskörű korszerűsítés valósul meg, modernizálják, klimatizálják a várótermeket, felújítják és akadálymentesítik a mosdókat, megújítják az épületek homlokzatát, és több helyszínen környezetrendezést is végeznek.

A munkák Komárom-Esztergom vármegye két vasútállomásán Leányváron és Esztergom-Kertvárosban megkezdődtek. Az Esztergom-Kertvárosban megtartott sajtótájékoztatón Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója kiemelte, minél jobb egy város mobilitása, közlekedése és megközelíthetősége, annál jobbak a gyarapodási lehetőségei.

Kiemelkedő lesz a gyulai felújítás

Hegyi Zsolt néhány nappal ezelőtt közzétett Facebook-videójában hangsúlyozta, talán az összes munka közül kiemelkedik Gyula felvételi épületének felújítása. Az eredeti történelmi arculatában megújított felvételi épület méltó lesz az alföldi fürdőváros kapuja címre is. Mint mondta, fontos, hogy megújítsák a pályát és a járműveket, de a vasúti szolgáltatás színvonalához a vasútállomások is hozzátartoznak, és 2025-ben és 2026-ban itt már előre tudnak lépni.