Hátborzongató, miként kínozta meg a kutyát ez a gyermek

Hamarosan, szeptember 29. és október 13. között jön az Állatvédelmi Témahét, és ahhoz 2025-ben is csatlakozhatnak többek között bölcsődék, óvodák, iskolák. Tavaly 2400 oktatási-nevelési intézmény regisztrált, a programokon 315 ezren vettek részt, közvetlenül több mint 700 ezer gyermeket értek el. Bár konkrét megkötések nincsenek, hogy milyen programokat kell tartani ebben az évben, vannak kiemelt témák, mint például az állatbarát kert, mint a hagyományok, mint az önkéntesség.

Az Állatvédelmi Témahét projektvezetője, dr. Koska Hedvig az előadásában beszélt a felelős állattartásról és a gyermekkori állatkínzásról is. Fotó: Licska Balázs

A felelős állattartás felelős döntéssel indul

Sok szó esik az állatvédelemről, pozitív és negatív tekintetben egyaránt – ismertette dr. Koska Hedvig, az Állatvédelmi Témahét projektvezetője, az állatvédelmi cselekvési terv kidolgozásáért és végrehajtásáért felelős kormánybiztosi titkárság szakmai vezetője. Beszélt az állati szabadságról, hogy az állatoknak nem luxust kell biztosítani, viszont éhség és szomjúság, kényelmetlenség, fájdalom nélküli életet igen. A felelős állattartás tekintetében hangsúlyozta a felelős döntést, mérlegelni kell például azt is, hogy tudnak-e az állatra elég időt szánni, van-e neki elég hely.

Létező jelenség a gyermekkori állatkínzás

Miközben a magyar háztartások jelentős részében tartanak állatot, létező jelenség a gyermekkori állatkínzás – ez is kiderült a szakember előadásából. Egy-egy eset hátterében állhat a kíváncsiság mellett

társadalmi nyomás,

családon belüli erőszak,

iskolai bántalmazás

is többek között. Hangsúlyozta: a problémával foglalkozni kell, és erre jó a gyermekeknek szóló állatvédelem-pedagógia, az Állatvédelmi Témahét is, amely nem csak kutyák, macskák simogatásáról szól.

Durva történet, vonat elé kötötte a kutyát

Elmondta, hogy az állatkínzást elkövetők döntő része felnőtt, azonban vannak gyermekek, fiatalok is. Egy felmérés szerint a pedagógusok 16-17 százaléka a pályafutása során saját szemével látott olyat, hogy gyermek állatot kínzott, és egészen durva történeteket is hallottak: volt olyan, hogy egy gyermek egy megtalált kóbor kutyát kikötött a sínekhez, és megvárta, míg a vonat átmegy rajta. Kiemelte, hogy ilyen esetekben lépni kell a gyermekek érdekében. Megjegyezte azt is külföldi példák alapján, hogy a legfélelmetesebb sorozatgyilkosok kutyák, macskák kínzásával kezdték.