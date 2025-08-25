1 órája
Hátborzongató, miként kínozta meg a kutyát ez a gyermek
Hátborzongató történetekre derült fény, gyermekek miként kínoztak állatokat. Ezért fontos az állatvédelem-pedagógia, és jön az Állatvédelmi Témahét 2025-ben is, amelyhez most csatlakozhatnak az oktatási-nevelési intézmények. Ennek kapcsán szervezek egy országos roadshow keretében hétfőn Békéscsabán egy pedagógusoknak szóló rendezvényt. Előadást tartott dr. Koska Hedvig projektvezető, szólva a gyermekkori állatkínzásról, a felelős állattartásról.
Hamarosan, szeptember 29. és október 13. között jön az Állatvédelmi Témahét, és ahhoz 2025-ben is csatlakozhatnak többek között bölcsődék, óvodák, iskolák. Tavaly 2400 oktatási-nevelési intézmény regisztrált, a programokon 315 ezren vettek részt, közvetlenül több mint 700 ezer gyermeket értek el. Bár konkrét megkötések nincsenek, hogy milyen programokat kell tartani ebben az évben, vannak kiemelt témák, mint például az állatbarát kert, mint a hagyományok, mint az önkéntesség.
A felelős állattartás felelős döntéssel indul
Sok szó esik az állatvédelemről, pozitív és negatív tekintetben egyaránt – ismertette dr. Koska Hedvig, az Állatvédelmi Témahét projektvezetője, az állatvédelmi cselekvési terv kidolgozásáért és végrehajtásáért felelős kormánybiztosi titkárság szakmai vezetője. Beszélt az állati szabadságról, hogy az állatoknak nem luxust kell biztosítani, viszont éhség és szomjúság, kényelmetlenség, fájdalom nélküli életet igen. A felelős állattartás tekintetében hangsúlyozta a felelős döntést, mérlegelni kell például azt is, hogy tudnak-e az állatra elég időt szánni, van-e neki elég hely.
Létező jelenség a gyermekkori állatkínzás
Miközben a magyar háztartások jelentős részében tartanak állatot, létező jelenség a gyermekkori állatkínzás – ez is kiderült a szakember előadásából. Egy-egy eset hátterében állhat a kíváncsiság mellett
- társadalmi nyomás,
- családon belüli erőszak,
- iskolai bántalmazás
is többek között. Hangsúlyozta: a problémával foglalkozni kell, és erre jó a gyermekeknek szóló állatvédelem-pedagógia, az Állatvédelmi Témahét is, amely nem csak kutyák, macskák simogatásáról szól.
Durva történet, vonat elé kötötte a kutyát
Elmondta, hogy az állatkínzást elkövetők döntő része felnőtt, azonban vannak gyermekek, fiatalok is. Egy felmérés szerint a pedagógusok 16-17 százaléka a pályafutása során saját szemével látott olyat, hogy gyermek állatot kínzott, és egészen durva történeteket is hallottak: volt olyan, hogy egy gyermek egy megtalált kóbor kutyát kikötött a sínekhez, és megvárta, míg a vonat átmegy rajta. Kiemelte, hogy ilyen esetekben lépni kell a gyermekek érdekében. Megjegyezte azt is külföldi példák alapján, hogy a legfélelmetesebb sorozatgyilkosok kutyák, macskák kínzásával kezdték.
Az Állatvédelmi Témahéthez most lehet csatlakozni
Az Állatvédelmi Témahetet 2022 óta szervezik meg, hogy minél több gyermek számára átadhassák azt, mit jelent az állatvédelem, a felelős állattartás. Ők lesznek a jövő állattartói, ezért fontos szélesíteni az ismereteiket – mondta dr. Koska Hedvig, az Állatvédelmi Témahét projektvezetője. Megerősítette, hogy Állatvédelmi Témahéthez bármely oktatási-nevelési intézmény csatlakozhat, akik számára ingyenes kiadványokat is eljuttatnak.
A szakember beszélt az Állatbarát címről is, amelyre pályázhatnak az intézmények, jelenleg 553 bölcsőde, óvoda, iskola rendelkezik vele. Azok az intézmények, amelyek háromszor kiérdemlik ezt a címet, a negyedik alkalommal Örökös Állatbarát címre is beadhatnak pályázatot.
Állatbarát címre pályázik a békéscsabai iskola
Az állatvédelem mellett elkötelezett pedagógusoknak szóló országos roadshow Békés vármegyei állomásának a Békéscsabai Petőfi Utcai Általános Iskola adott otthont.
Papp-Jóljárt Gyöngyi igazgató elmondta, hogy az intézményben kiemelt figyelmet fordítanak a környezeti nevelésre, vannak is témahetek, most pedig az Állatvédelmi Témahéthez is csatlakoznak, kiérdemelnék az Állatbarát címet. Szarka Anita pedagógus elmondta, hogy az első és második osztályos gyermekeknek kimondottan a környezetvédelemmel, a fenntarthatósággal kapcsolatos programot is indítottak, ez a Zöld Őr Program.
Fontos, hogy az állatvédelem megvesse a lábát a köznevelésben is
A rendezvény elején Szabó Nikolett, a Békéscsabai Tankerületi Központ szakembere hangsúlyozta, hogy az állatvédelem egyéni és társadalmi feladat is, és fontosnak nevezte, hogy az megvesse a lábát a köznevelésben is.
