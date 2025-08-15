augusztus 15., péntek

Nagyon jó hírt kaptak a csabai állatvédők: milliók állnak a házhoz

30 millió forint támogatás érkezik a csabai állatmenhely fejlesztésére, illetve a létesítményt érintő további beruházások előkészítésére, tervezésére – tájékoztatott Facebook-oldalán dr. Takács Árpád. Békés vármegye főispánja kitért arra is, hogy milyen, rég várt fejlesztéseket tudnak elvégezni az állatmenhelyen az állatvédők.

Papp Gábor

A közelmúltban Ovádi Péter állatvédelemért felelős kormánybiztos Békéscsabára látogatott, ahol Szarvas Péter polgármesterrel és dr. Takács Árpáddal ellátogatott a városi tulajdonban álló csabai állatmenhelyre, illetve külön is egyeztettek a létesítmény megújításáról. A főispán a találkozó után kiemelte, a kormánybiztos támogatást biztosít a kiviteli tervek elkészítésére és a legsürgetőbb fejlesztések megvalósítására.

A csabai állatmenhelyt 30 millió forintból fejleszthetik.
Dr. Takács Árpád a csabai állatmenhelyen, fontos hírek érkeztek.  Fotó: Facebook

Állatmenhely: jöhet az első ütem

Gyakorlatilag ez a támogatás érkezik meg most, így a békéscsabai önkormányzattal közösen a Csabai Állatvédők megkezdhetik a felújítási projekt első ütemét.

– Szarvas Péter polgármester is kezdeményezés élére állt, Ovádi Péter pedig az elképzeléseket jónak és szükségesnek tartotta. A 30 millió forint egy beruházássorozat első üteméhez biztosítja a forrásokat – szólt a részletekről dr. Takács Árpád. – Ebben az első ütemben egyrészt megvalósul egy komplex fejlesztés tervezése, másrészt elkészülnek a legszükségesebb biztonsági és állategészségügyi beruházások Ez a munka várhatón már idén elkezdődhet.

Kutya-gazda találkahelyet alakítanak ki

A sorozat második részeként, második ütemeként egy „kutya-gazda találkahelyet” alakíthatnak ki. Olyan nyugodt tér jön létre, ahol az örökbefogadók és a gazdára váró kutyák kellemes körülmények között, zavartalanul találkozhatnak, időt tölthetnek együtt. A kialakított tér segíti az ismerkedésüket, az összeszokást, a kutyák szocializációját, de az érzékenyítés tere is lehet. Ott elkerített, biztonságos környezetben óvodások, iskolások is találkozhatnak a kutyákkal, szemléletformáló, interaktív órákat tarthatnak nekik a szakemberek.

Komplex, teljes átépítés jöhet a harmadik ütemben

A fejlesztés harmadik ütemében egy komplex, teljes átépítés valósul majd meg.

 

 

