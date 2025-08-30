51 perce
Ilyet se sűrűn láthatunk, sötétbe borul az állatpark – galériával, videóval
Jön a Vadállatok birodalma a Körösvölgyi Állatparkban. Szombaton az állatkertek éjszakája alkalmából számos izgalmas programmal várják a érdeklődőket a Körös-Maros Nemzeti Park szarvasi látogatóhelyén.
A részletekkel kapcsolatban a Körösvölgyi Állatpark látogatóközpont-vezetőjét kérdeztük. Körömi Krisztina elmondta, a Körös-Maros Nemzeti Park szarvasi látogatóhelyén minden évben valamilyen tematikára építik fel az állatkertek éjszakája programjait, idén az állatfajok élőhelyeinek védelme került a rendezvény középpontjába.
– Talán ez most a legfontosabb dolog a mai természetvédelemben, hogy a laikusok is megismerjék, mennyire fontos a fajok védelme. Attól ugyanis, hogy egy állat védett, még önmagában nem jelent garanciát arra, hogy a természetben a hosszú távú túlélése biztosított. Nem volt még korábban soha annyira szükség arra, hogy felhívjuk az élőhelyek védelmére a figyelmet, mint manapság – emlékeztetett.
Az állatparkban számos érdekes programmal készülnek az állatkertek éjszakája alkalmából
Körömi Krisztina a Vadállatok birodalma programjaival kapcsolatban elárulta, hogy délután 3 órától egy farkasdagonyával kezdődik az esemény, amely szerinte egy meglehetősen látványos időtöltésnek ígérkezik, hiszen a farkas testvérpár nagyon szereti a vizet, úsznak, pancsolnak benne, melyet élőben, testközelből tekinthetnek meg a látogatók egy látványetetéssel egybekötött tárlatismertető keretében.
Ezt követően 16 órától egy solymászbemutatóval folytatódnak az események, ahol bagolyfélékkel és sólymokkal lehet megismerkedni. Mint ahogy a farkasok esetében, úgy itt is szóba kerül ezen állatok élőhelyének védelme, továbbá fotózkodni is lehet majd a madarakkal.
Délután 5 órától pedig egy estébe nyúló többórás túravezetésre invitálják a vendégeket, melyet kötetlen formában rendeznek meg, vagyis nem kell feltétlenül végiggyalogolni a tervezett útvonalat az állatpark területén. A túra a Csáky-kastély kertjében zárul 19.30-tól egy csillagászati bemutatóval, ahol egy nagy teljesítményű csillagászati távcső segítségével egy csillagász szakértő mutatja be az augusztusi égbolt aktuális jelenségeit, azonban a program megtartásához tiszta idő szükséges.
A Körösvölgyi ÁllatparkFotók: Bencsik Ádám
Sok más különlegesség is várja a közönséget
Körömi Krisztina kitért arra is, hogy a szombati napon a Körösvölgyi Állatparkba este 7 óráig lehet jegyet váltani, és 21 óráig tartanak nyitva. Hozzátette, aki ellátogat hozzájuk, több más érdekes dologgal is találkozhat majd. Példának hozta fel, hogy a dámszarvasok letisztították már az agancsukat, ami egy nem mindennapi látványt nyújt. Továbbá a nyár vége felé járva elindultak Bátor, a gímszarvas bika első bőgései, a szerencsések ezt is hallhatják majd. Ezek mellett pedig továbbra is látogatható az Állatcsont csodák című időszaki kiállítás az állatpark főépületében, valamint tart még a Rejtélyek a bagolykapun túl elnevezésű nyomozós kalandjáték is.
