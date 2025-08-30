augusztus 30., szombat

Rózsa névnap

21°
+37
+20
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Állati kalandok

1 órája

Ilyet se sűrűn láthatunk, sötétbe borul az állatpark – galériával, videóval

Címkék#állatkertek éjszaka#esemény#Körösvölgyi Állatpark#program

Jön a Vadállatok birodalma a Körösvölgyi Állatparkban. Szombaton az állatkertek éjszakája alkalmából számos izgalmas programmal várják a érdeklődőket a Körös-Maros Nemzeti Park szarvasi látogatóhelyén.

Vincze Attila

A részletekkel kapcsolatban a Körösvölgyi Állatpark látogatóközpont-vezetőjét kérdeztük. Körömi Krisztina elmondta, a Körös-Maros Nemzeti Park szarvasi látogatóhelyén minden évben valamilyen tematikára építik fel az állatkertek éjszakája programjait, idén az állatfajok élőhelyeinek védelme került a rendezvény középpontjába.

Állatkertek éjszakája lesz a Körösvölgyi Állatparkbanrk.
 Számos érdekes és izgalmas programmal várja a látogatókat a Körösvölgyi Állatpark az állatkertek éjszakája alkalmából augusztus 30-án. Fotó: Bencsik Ádám 

– Talán ez most a legfontosabb dolog a mai természetvédelemben, hogy a laikusok is megismerjék, mennyire fontos a fajok védelme. Attól ugyanis, hogy egy állat védett, még önmagában nem jelent garanciát arra, hogy a természetben a hosszú távú túlélése biztosított. Nem volt még korábban soha annyira szükség arra, hogy felhívjuk az élőhelyek védelmére a figyelmet, mint manapság – emlékeztetett.

Az állatparkban számos érdekes programmal készülnek az állatkertek éjszakája alkalmából

Körömi Krisztina a Vadállatok birodalma programjaival kapcsolatban elárulta, hogy délután 3 órától egy farkasdagonyával kezdődik az esemény, amely szerinte egy meglehetősen látványos időtöltésnek ígérkezik, hiszen a farkas testvérpár nagyon szereti a vizet, úsznak, pancsolnak benne, melyet élőben, testközelből tekinthetnek meg a látogatók egy látványetetéssel egybekötött tárlatismertető keretében.

Ezt követően 16 órától egy solymászbemutatóval folytatódnak az események, ahol bagolyfélékkel és sólymokkal lehet megismerkedni. Mint ahogy a farkasok esetében, úgy itt is szóba kerül ezen állatok élőhelyének védelme, továbbá fotózkodni is lehet majd a madarakkal.

Délután 5 órától pedig egy estébe nyúló többórás túravezetésre invitálják a vendégeket, melyet kötetlen formában rendeznek meg, vagyis nem kell feltétlenül végiggyalogolni a tervezett útvonalat az állatpark területén. A túra a Csáky-kastély kertjében zárul 19.30-tól egy csillagászati bemutatóval, ahol egy nagy teljesítményű csillagászati távcső segítségével egy csillagász szakértő mutatja be az augusztusi égbolt aktuális jelenségeit, azonban a program megtartásához tiszta idő szükséges.

A Körösvölgyi Állatpark

Fotók: Bencsik Ádám

Sok más különlegesség is várja a közönséget

Körömi Krisztina kitért arra is, hogy a szombati napon a Körösvölgyi Állatparkba este 7 óráig lehet jegyet váltani, és 21 óráig tartanak nyitva. Hozzátette, aki ellátogat hozzájuk, több más érdekes dologgal is találkozhat majd. Példának hozta fel, hogy a dámszarvasok letisztították már az agancsukat, ami egy nem mindennapi látványt nyújt. Továbbá a nyár vége felé járva elindultak Bátor, a gímszarvas bika első bőgései, a szerencsések ezt is hallhatják majd. Ezek mellett pedig továbbra is látogatható az Állatcsont csodák című időszaki kiállítás az állatpark főépületében, valamint tart még a Rejtélyek a bagolykapun túl elnevezésű nyomozós kalandjáték is.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu