Ilyet se sűrűn láthatunk, sötétbe borul az állatpark – galériával, videóval

A részletekkel kapcsolatban a Körösvölgyi Állatpark látogatóközpont-vezetőjét kérdeztük. Körömi Krisztina elmondta, a Körös-Maros Nemzeti Park szarvasi látogatóhelyén minden évben valamilyen tematikára építik fel az állatkertek éjszakája programjait, idén az állatfajok élőhelyeinek védelme került a rendezvény középpontjába.

Számos érdekes és izgalmas programmal várja a látogatókat a Körösvölgyi Állatpark az állatkertek éjszakája alkalmából augusztus 30-án. Fotó: Bencsik Ádám

– Talán ez most a legfontosabb dolog a mai természetvédelemben, hogy a laikusok is megismerjék, mennyire fontos a fajok védelme. Attól ugyanis, hogy egy állat védett, még önmagában nem jelent garanciát arra, hogy a természetben a hosszú távú túlélése biztosított. Nem volt még korábban soha annyira szükség arra, hogy felhívjuk az élőhelyek védelmére a figyelmet, mint manapság – emlékeztetett.

Az állatparkban számos érdekes programmal készülnek az állatkertek éjszakája alkalmából

Körömi Krisztina a Vadállatok birodalma programjaival kapcsolatban elárulta, hogy délután 3 órától egy farkasdagonyával kezdődik az esemény, amely szerinte egy meglehetősen látványos időtöltésnek ígérkezik, hiszen a farkas testvérpár nagyon szereti a vizet, úsznak, pancsolnak benne, melyet élőben, testközelből tekinthetnek meg a látogatók egy látványetetéssel egybekötött tárlatismertető keretében.

Ezt követően 16 órától egy solymászbemutatóval folytatódnak az események, ahol bagolyfélékkel és sólymokkal lehet megismerkedni. Mint ahogy a farkasok esetében, úgy itt is szóba kerül ezen állatok élőhelyének védelme, továbbá fotózkodni is lehet majd a madarakkal.

Délután 5 órától pedig egy estébe nyúló többórás túravezetésre invitálják a vendégeket, melyet kötetlen formában rendeznek meg, vagyis nem kell feltétlenül végiggyalogolni a tervezett útvonalat az állatpark területén. A túra a Csáky-kastély kertjében zárul 19.30-tól egy csillagászati bemutatóval, ahol egy nagy teljesítményű csillagászati távcső segítségével egy csillagász szakértő mutatja be az augusztusi égbolt aktuális jelenségeit, azonban a program megtartásához tiszta idő szükséges.