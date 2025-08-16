Az államalapítóra emlékeztek, érkezett az új kenyér és a díjazottaknak szólt a taps

Mezőkovácsháza önkormányzata Szent István napi ünnepséget rendezett pénteken délután. Megérkeztek e jeles alkalomra a testvértelepülések delegációi is. Az ünneplők együtt fogadták a megszentelt új kenyeret, amely a mindennapi élet, a munka, a termőföld és nemzeti összetartozás jelképe. Minden szelete magában hordozza a gazdák szorgalmát, a molnárok szakértelmét, a pékek odaadását – és a Teremtő áldását – hangzott el az államalapító király, Szent István emléke előtt is tisztelgő ünnepség bevezetőjében.

Mezőkovácsháza Városért kitüntetést kapott Szedlacsekné Farsang Margit (középen) nyugalmazott óvodapedagógus, intézményvezető, Zalai Csaba és Jankó Erzsébet adta át az elismerést. Fotó: Janiga Hajnalka

Államalapító Szent István napi ünnepség

Augusztus 20. a magyar állam születésének, a keresztény hit megerősödésének és az összetartozásnak a jelképe, nemcsak a történelem lapjain élő emlékezet, hanem élő hagyomány, amely összeköt minket – határokon innen és túl – magyarságunkban, hitünkben és közös értékeinkben – e gondolatok jegyében Zalai Csaba alpolgármester ünnepi köszöntőjével kezdődött az ünnepség.

Immár hagyomány, hogy a mezőkovácsháziak ezen az ünnepségen a város azon polgárait elismerik, akik munkájukkal, példamutatásukkal és elhivatottságukkal közösségük számára kiemelkedőt alkottak.

Mezőkovácsháza Városért kitüntetést kapott Szedlacsekné Farsang Margit nyugalmazott óvodapedagógus, intézményvezető, ő négy évtizeden át segítette a Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde óvodásainak, azok családjainak, az intézmény alkalmazotti közösségének mindennapjait, az intézmény működését. Az elismerést Zalai Csaba alpolgármestertől és Jankó Erzsébet képviselőtől, az ügyrendi, kulturális és szociális bizottság elnökétől vette át.

Az ünneplők együtt fogadták a megszentelt új kenyeret. Fotó: Janiga Hajnalka

Hagyomány a kitüntetések átadása e napon

Mezőkovácsháza Város Szolgálatáért kitüntetést kaptak heten: Kmetykó László Gyula zenepedagógus; Mezei Józsefné, a földhivatal dolgozója; dr. Ökrösné Körömi Ilona óvodapedagógus; Pintér Zoltánné óvodapedagógus; Sárközi Béla pedagógus; Orgoványiné dr. Spiák Mária Ibolya orvos; Rea László ügyvezető. Polgármesteri Elismerő Oklevelet Mezőkovácsháza érdekében kifejtett értékes tevékenység elismeréseként vett át a Mezőkovácsházi Szivárvány Egyesület s annak a vezetője, Budácsik Tibor Pálné; Jakab Béla Jánosné, aki nyugdíjba vonulása előtt a bankszférában dolgozott; Strasinski Istvánné nyugdíjas tanár.