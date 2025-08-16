2 órája
Az államalapítóra emlékeztek, érkezett az új kenyér és a díjazottaknak szólt a taps
Elképesztően gazdag hétvégi programdömpinget szerveztek a kikapcsolódni vágyóknak ebben a dél-békési városban. Az idei eseménysort ünnepi megemlékezéssel, díjátadóval tették még emlékezetesebbé.
Mezőkovácsháza önkormányzata Szent István napi ünnepséget rendezett pénteken délután. Megérkeztek e jeles alkalomra a testvértelepülések delegációi is. Az ünneplők együtt fogadták a megszentelt új kenyeret, amely a mindennapi élet, a munka, a termőföld és nemzeti összetartozás jelképe. Minden szelete magában hordozza a gazdák szorgalmát, a molnárok szakértelmét, a pékek odaadását – és a Teremtő áldását – hangzott el az államalapító király, Szent István emléke előtt is tisztelgő ünnepség bevezetőjében.
Államalapító Szent István napi ünnepség
Augusztus 20. a magyar állam születésének, a keresztény hit megerősödésének és az összetartozásnak a jelképe, nemcsak a történelem lapjain élő emlékezet, hanem élő hagyomány, amely összeköt minket – határokon innen és túl – magyarságunkban, hitünkben és közös értékeinkben – e gondolatok jegyében Zalai Csaba alpolgármester ünnepi köszöntőjével kezdődött az ünnepség.
Immár hagyomány, hogy a mezőkovácsháziak ezen az ünnepségen a város azon polgárait elismerik, akik munkájukkal, példamutatásukkal és elhivatottságukkal közösségük számára kiemelkedőt alkottak.
Mezőkovácsháza Városért kitüntetést kapott Szedlacsekné Farsang Margit nyugalmazott óvodapedagógus, intézményvezető, ő négy évtizeden át segítette a Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde óvodásainak, azok családjainak, az intézmény alkalmazotti közösségének mindennapjait, az intézmény működését. Az elismerést Zalai Csaba alpolgármestertől és Jankó Erzsébet képviselőtől, az ügyrendi, kulturális és szociális bizottság elnökétől vette át.
Hagyomány a kitüntetések átadása e napon
Mezőkovácsháza Város Szolgálatáért kitüntetést kaptak heten: Kmetykó László Gyula zenepedagógus; Mezei Józsefné, a földhivatal dolgozója; dr. Ökrösné Körömi Ilona óvodapedagógus; Pintér Zoltánné óvodapedagógus; Sárközi Béla pedagógus; Orgoványiné dr. Spiák Mária Ibolya orvos; Rea László ügyvezető. Polgármesteri Elismerő Oklevelet Mezőkovácsháza érdekében kifejtett értékes tevékenység elismeréseként vett át a Mezőkovácsházi Szivárvány Egyesület s annak a vezetője, Budácsik Tibor Pálné; Jakab Béla Jánosné, aki nyugdíjba vonulása előtt a bankszférában dolgozott; Strasinski Istvánné nyugdíjas tanár.
A korábbi években a Szent György nap alkalmából megrendezett rendőrnapokon, Békéscsabán volt lehetőség elismerések átadására a rendőrség állományában dolgozók részére. Idén a városi ünnepségen nyújtották át az elismerést Mátyási Józsefné rendőr alezredesnek. Kiemelkedő szakmai munkája elismeréséül díszoklevél elismerésben részesült.
Ünnepség keretében köszöntötték a fiatalokat is
Mezőkovácsháza önkormányzata évek óta köszönti azokat a fiatalokat, akik első diplomájukat megszerezték felsőoktatási intézményben. A köszöntés célja a teljesítmény elismerése. Az idei évben két friss diplomásnak szólt a taps: Pintér Nikolett a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Karán óvodapedagógus, Tóthné Sódar Gabriella a Gál Ferenc Egyetem Pedagógiai Karán szintén óvodapedagógus végzettséget szerzett.
A mezőkovácsháziak ünnepsége a Duma Színház szólistáinak a műsorával ért véget, majd pezsgős koccintás mellett Albertus László tanácsnok, a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke mondott pohárköszöntőt. Végül a résztvevők megkoszorúzták az 550 éves Kovácsháza emléktáblát.
A Kovácsházi napok kétnapos rendezvényeit szombaton közönségprogramokkal folytatták.
