Jövőnk is lesz Európában – méltó módon ünnepeltek Gyulán - galériával, videókkal

Az államalapítás ünnepe alkalmából elmondott beszédében Kónya István úgy fogalmazott, amikor szerdán együtt ünnepeltünk, nem csupán egy történelmi eseményt, hanem egy olyan lelki örökséget is felidézünk, amely átível egy évezreden.

Az államalapítás ünnepe ismét színes programokat tartogatott az érdeklődőknek Gyulán. Fotó: Kiss Zoltán

– Amely többek között a hazához való hűségről, a hitről és az egymásért érzett felelősségről szól – tette hozzá az alpolgármester. – Augusztus 20-a nem csak az államalapítás ünnepe és nem csak Magyarország születésnapja. Ez a nap ma már a megmaradás, a haza szolgálata és a közösséghez való tartozás ünnepe is.

Az államalapítás ünnepe: több mint ezer éve járunk a Szent István által kijelölt úton

Kónya István hangsúlyozta, több mint ezer éve járunk a Szent István király által kijelölt úton, amelynek sarokkövei a keresztény értékeken alapulnak.

– A történelem színpadán ezalatt nemzetek, népek tűntek el, vagy éppen újak jelentek meg – folytatta a gondolatot. – Mi, magyarok azonban itt voltunk, itt vagyunk, és hiszem, hogy míg világ a világ, itt leszünk.

Gyula jelentőségéről is szólt

Gyula történelmi jelentősége kapcsán kiemelte, a település nem csak egy földrajzi pont, hanem a magyar történelem egy fontos és következetes szereplője.

– Egy olyan város, amely mindig tette a dolgát. Akkor is, amikor hőstettekre volt szükség, és akkor is, amikor csak csendben meg kellett őrizni valamit a rendből, a kultúrából, az emberi méltóságból – fogalmazott az alpolgármester. – Mi, gyulaiak, a Kárpát-medence szerves részeként közel hét évszázada éljük hagyományainkat, őrizzük értékeinket, tiszteljük kultúránkat, és erősítjük nemzetünk lelkét.

Kónya István szólt a gyulai várvédők hősiességéről és a város több kimagasló személyiségéről, akikre igazodási pontként lehet tekinteni.

Beszéde végén az alpolgármester visszakanyarodott Szent István szellemi örökségéhez.

Nem csak múltunk és jelenünk, hanem jövőnk is lesz Európában

– Hiszem, hogy Szent István nyomdokain járva, közösen tovább építhetjük az erős és független magyar nemzetet – mondta. – Ha az ő szellemében cselekszünk hittel, szívvel, bátran, szavakkal és tettekkel vigyázva Magyarországot, akkor nem csak múltunk és jelenünk, hanem jövőnk is lesz Európában.