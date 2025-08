Az ágotások feltétel nélküli biztonságot és élményt adtak a fiataloknak

– Ezek a terápiás foglalkozások képesek arra, hogy rendkívüli felszabadultságérzetet váltsanak ki a fiatalokból, erősítsék az önbizalmukat, fejlődjön az önértékelésük. Olyan fontos kérdésfeltevésekre ösztönzi őket, mint, hogy melyek a valódi értékek az életben, mit jelent az, hogy önrendelkezés és hogyan építhetik fel maguknak a reális jövőképet – foglalta össze Saja Eszter, az ÁGOTA Közösség önkéntese, KÁSZPEM® tréner.

A gondolatébresztő beszélgetések hatása nem múlt el az olyan fesztiválhangulatú, felszabadító élményprogramok közben sem, mint a ki mit tud, a szépségverseny vagy a roma identitás színeit felmutató est.

Káprázatos tűzshowval készültek a gyereknek

Idén az egész estés tematikus programok mellett a szervezők igazi kuriózumokkal is készültek a táborozóknak, akik részt vehettek például a Tűzfészek Tűzzsonglőr Társulat tagjainak káprázatos tűzshow-ján. ÁGOTA Falván, a Kiskunsági Nemzeti Park területén a csillagos égbolt alatt tudhattak meg a gyermekek sok újat a világűr titkairól szegedi csillagászok előadásában, amellett, hogy tükrös távcsövekkel kémlelték a Hold krátereit. A táborozók számára két szentmisét is szerveztek, amelyek közül az elsőt Podmaniczki Imre nyugdíjas plébános, az ÁGOTA® Alapítvány társalapítója celebrálta, a másodikat pedig Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek. Emellett ellátogatott ÁGOTA Falva programjára Mága Zoltán világhírű hegedűművész is, és egyedülálló koncerttel lepte meg a nevelőszülőknél és lakásotthonokban élő gyermekeket.

Lássák meg a feléjük nyújtott kezet

Dr. Kothencz János, az ÁGOTA Közösség vezetője hangsúlyozta, az ÁGOTA Közösség legalapvetőbb célja, hogy a gyermekvédelmi gondoskodásban élő fiatalok meglássák a feléjük nyújtott segítő kezet.

– Azt szeretnénk, hogy boldogok legyetek, a boldogság pedig ott kezdődik, mikor az ember megérti, hogy biztonságban van és szabad. Számunkra a biztonsága minket körülvevő szeretteink, jóakaróink öleléseiben, támogatásában nyilvánul meg, abban, hogy velünk együtt járják rögös utunkat – fogalmazott a tizedik nap végén és egyben a tábor lezárásaként.