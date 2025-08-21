A NAV nem habozott – saját magukat buktatták le a gyanús cégek

Folytatódtak az online számla- és pénztárgépadatok, valamint az áfabevallások eltérését tisztázó adategyeztetési eljárások. A 200 céget megszólító kampány hatására csaknem 400 millió forintnyi hiányzó áfa került vissza a költségvetésbe, több gyanús társaság pedig a NAV látókörébe. Utóbbiak további vizsgálatokra számíthatnak.

Az áfabevallások vizsgálata sem áll meg.

Fotó: Illusztráció: Shutterstock

– Az adategyeztetési eljárás lényege, hogy segítségével úgy szűrjük ki a szabályokat szándékosan kijátszó vállalkozásokat, hogy közben a lehető legkevésbé terheljük a jogkövetőket. Egy gyors, digitális kérdőív kitöltésével ugyanis könnyedén tisztázható, hogy a hivatal által észlelt eltérés miből adódott, és a hiányosságok is pótolhatók, így elkerülhető az időigényesebb ellenőrzési eljárás. A kapcsolatfelvétellel az is elválik, hogy a hiba, következetlenség valóban csak figyelmetlenség volt, vagy komolyabb visszaélések húzódnak mögötte – sorolták a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál.

Az áfabevallások ellenőrzése nyomán 400 millió forint került vissza a költségvetésbe

Hozzátették, a hivatal most újból olyan cégekkel vette fel a kapcsolatot, amelyeknek a NAV-hoz beérkező online számlaadataik és online pénztárgépforgalmuk jóval magasabb volt, mint amit az áfabevallás értékesítésre vonatkozó soraiban feltüntettek. Az érintetteknek 15 napjuk volt, hogy az Ügyfélportálon tisztázzák az eltérést. A tapasztalatok jól mutatják, hogy az adózók már ismerik az eljárást: a kampány indulásának első hetében már a cégek 75 százaléka átvette az értesítő levelet, 40 százaléka pedig néhány napon belül válaszolt is. Mindössze 15 esetben volt szükség további kockázatelemzésre vagy ellenőrzésre, és összesen 30 adózó számíthat mulasztási bírságra. Csaknem 400 millió forintot pedig önként befizettek a költségvetésbe.

Gyanús cégek is felkeltették az ellenőrök figyelmét

Elmondták, az eljárásban több gyanús cég is felkeltette a NAV figyelmét, kiterjedt számlázási és foglalkoztatotti láncolatokat is feltárt a hivatal. Volt több olyan – egymástól látszólag független – társaság, amelyekre az adataik alapján nem is feltétlenül figyelt volna fel a kockázatkezelés, ám teljesen megegyező tartalommal benyújtott válaszbeadványaikkal maguk fedték fel a közöttük lévő összefonódást.