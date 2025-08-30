Műveleti készültség felsőfokon: ekkora hadgyakorlatot régen nem látott Magyarország

Szeptember elején hivatalosan is elindul az Adaptive Hussars 2025 elnevezésű országos katonai gyakorlat, amely során a Magyar Honvédség a NATO szövetségi keretein belül teszteli a hazai védelmi képességek teljes spektrumát. Az október közepéig tartó művelet nemcsak katonai, hanem közigazgatási és logisztikai szinten is rendkívüli kihívások elé állítja az érintetteket. A hadgyakorlat célja, hogy a Magyarország területén zajló szövetséges mozgásokat és a honi védelem megszervezését valósághű körülmények között gyakorolják – tájékoztatott közöségi oldalán a MH vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. Repülődandár.

Adaptive Hussars 2025: NATO-erők is részt vesznek a Magyar Honvédség történetének egyik legnagyobb hadgyakorlatán. A Katonai Alapkiképzési Program keretében közel százan vonultak be Békéscsabán. Fotó: Kiss Zoltán

Adaptive Hussars 2025: elindul a legnagyobb magyar hadgyakorlat

A másfél hónapon át tartó műveletsorozat során különféle, fiktív válsághelyzetekre épülő szituációk révén olyan védelmi és reagálási mechanizmusokat mozgósítanak, amelyek az állami és katonai szereplők közötti együttműködést hivatottak erősíteni.

A gyakorlatban a Magyar Honvédség teljes állománya részt vesz, beleértve az országban állomásozó NATO-parancsnokságokat és egységeket is. Emellett több mint 2000 tartalékos katona is csatlakozik a feladatokhoz. A kiképzések és manőverek több vármegyére is kiterjednek, így az eseménysorozat az ország szinte minden részét érinti.

A program részeként a magyar haderő megszervezi az ország fegyveres védelmének komplex rendszerét, amelybe beletartozik a szövetséges csapatok érkezésének fogadása, ellátása, valamint továbbvezetésük koordinálása. Mindez szoros együttműködésben zajlik a NATO egységeivel, valamint a magyar állami közigazgatási és védelmi szervekkel.

A következő hetekben intenzív felkészítések és gyakorlati mozzanatok várhatók országszerte, köztük:

Lynx gyalogsági harcjárművek,

Leopard 2A7HU harckocsik,

PzH önjáró tüzérségi rendszerek éleslövészetei,

valamint menetgyakorlatok, repülőgépes és helikopteres mozgások, ejtőernyős ugrások is.

A hadgyakorlat fokozott katonai jelenléttel és mozgással jár majd: a lakosság megnövekedett közúti, vasúti és légi forgalomra, valamint időszakos hanghatásokra számíthat, különösen a gyakorlótér körzetek közelében. Minden ilyen eseményről időben, előzetes tájékoztatást kapnak az érintett települések lakói – hangsúlyozta a vezérkar főnöke.