Műveleti készültség felsőfokon: ekkora hadgyakorlatot régen nem látott Magyarország
Szeptember elsején kezdetét veszi az a többhetes országvédelmi hadgyakorlat, amely évtizedek óta a legkomplexebb katonai művelet Magyarországon.
Szeptember elején hivatalosan is elindul az Adaptive Hussars 2025 elnevezésű országos katonai gyakorlat, amely során a Magyar Honvédség a NATO szövetségi keretein belül teszteli a hazai védelmi képességek teljes spektrumát. Az október közepéig tartó művelet nemcsak katonai, hanem közigazgatási és logisztikai szinten is rendkívüli kihívások elé állítja az érintetteket. A hadgyakorlat célja, hogy a Magyarország területén zajló szövetséges mozgásokat és a honi védelem megszervezését valósághű körülmények között gyakorolják – tájékoztatott közöségi oldalán a MH vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. Repülődandár.
Adaptive Hussars 2025: elindul a legnagyobb magyar hadgyakorlat
A másfél hónapon át tartó műveletsorozat során különféle, fiktív válsághelyzetekre épülő szituációk révén olyan védelmi és reagálási mechanizmusokat mozgósítanak, amelyek az állami és katonai szereplők közötti együttműködést hivatottak erősíteni.
A gyakorlatban a Magyar Honvédség teljes állománya részt vesz, beleértve az országban állomásozó NATO-parancsnokságokat és egységeket is. Emellett több mint 2000 tartalékos katona is csatlakozik a feladatokhoz. A kiképzések és manőverek több vármegyére is kiterjednek, így az eseménysorozat az ország szinte minden részét érinti.
A program részeként a magyar haderő megszervezi az ország fegyveres védelmének komplex rendszerét, amelybe beletartozik a szövetséges csapatok érkezésének fogadása, ellátása, valamint továbbvezetésük koordinálása. Mindez szoros együttműködésben zajlik a NATO egységeivel, valamint a magyar állami közigazgatási és védelmi szervekkel.
A következő hetekben intenzív felkészítések és gyakorlati mozzanatok várhatók országszerte, köztük:
- Lynx gyalogsági harcjárművek,
- Leopard 2A7HU harckocsik,
- PzH önjáró tüzérségi rendszerek éleslövészetei,
valamint menetgyakorlatok, repülőgépes és helikopteres mozgások, ejtőernyős ugrások is.
A hadgyakorlat fokozott katonai jelenléttel és mozgással jár majd: a lakosság megnövekedett közúti, vasúti és légi forgalomra, valamint időszakos hanghatásokra számíthat, különösen a gyakorlótér körzetek közelében. Minden ilyen eseményről időben, előzetes tájékoztatást kapnak az érintett települések lakói – hangsúlyozta a vezérkar főnöke.
