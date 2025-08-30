augusztus 30., szombat

Rózsa névnap

32°
+37
+20
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Katonadolog

1 órája

Műveleti készültség felsőfokon: ekkora hadgyakorlatot régen nem látott Magyarország

Címkék#hadgyakorlat#Adaptive Hussars 2025#alapkiképzési program#műveletsorozat#Magyar Honvédség#Magyarország#védelem

Szeptember elsején kezdetét veszi az a többhetes országvédelmi hadgyakorlat, amely évtizedek óta a legkomplexebb katonai művelet Magyarországon.

Beol.hu

Szeptember elején hivatalosan is elindul az Adaptive Hussars 2025 elnevezésű országos katonai gyakorlat, amely során a Magyar Honvédség a NATO szövetségi keretein belül teszteli a hazai védelmi képességek teljes spektrumát. Az október közepéig tartó művelet nemcsak katonai, hanem közigazgatási és logisztikai szinten is rendkívüli kihívások elé állítja az érintetteket. A hadgyakorlat célja, hogy a Magyarország területén zajló szövetséges mozgásokat és a honi védelem megszervezését valósághű körülmények között gyakorolják – tájékoztatott közöségi oldalán a MH vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. Repülődandár.

Adaptive Hussars 2025
Adaptive Hussars 2025: NATO-erők is részt vesznek a Magyar Honvédség történetének egyik legnagyobb hadgyakorlatán. A Katonai Alapkiképzési Program keretében közel százan vonultak be Békéscsabán. Fotó: Kiss Zoltán

Adaptive Hussars 2025: elindul a legnagyobb magyar hadgyakorlat

A másfél hónapon át tartó műveletsorozat során különféle, fiktív válsághelyzetekre épülő szituációk révén olyan védelmi és reagálási mechanizmusokat mozgósítanak, amelyek az állami és katonai szereplők közötti együttműködést hivatottak erősíteni.

A gyakorlatban a Magyar Honvédség teljes állománya részt vesz, beleértve az országban állomásozó NATO-parancsnokságokat és egységeket is. Emellett több mint 2000 tartalékos katona is csatlakozik a feladatokhoz. A kiképzések és manőverek több vármegyére is kiterjednek, így az eseménysorozat az ország szinte minden részét érinti.

A program részeként a magyar haderő megszervezi az ország fegyveres védelmének komplex rendszerét, amelybe beletartozik a szövetséges csapatok érkezésének fogadása, ellátása, valamint továbbvezetésük koordinálása. Mindez szoros együttműködésben zajlik a NATO egységeivel, valamint a magyar állami közigazgatási és védelmi szervekkel.

A következő hetekben intenzív felkészítések és gyakorlati mozzanatok várhatók országszerte, köztük:

  • Lynx gyalogsági harcjárművek,
  • Leopard 2A7HU harckocsik,
  • PzH önjáró tüzérségi rendszerek éleslövészetei,

valamint menetgyakorlatok, repülőgépes és helikopteres mozgások, ejtőernyős ugrások is.

A hadgyakorlat fokozott katonai jelenléttel és mozgással jár majd: a lakosság megnövekedett közúti, vasúti és légi forgalomra, valamint időszakos hanghatásokra számíthat, különösen a gyakorlótér körzetek közelében. Minden ilyen eseményről időben, előzetes tájékoztatást kapnak az érintett települések lakói – hangsúlyozta a vezérkar főnöke.

Felvették a felszerelést, irány a kiképzés!

Mint korábban megírtuk, minden eddiginél többen vonultak be katonának Békéscsabán. A közel száz leendő honvéd a Katonai Alapkiképzési Program keretében érkezett az AB Expo területére.

Katonai Alapkiképzési Program

Fotók: Kiss Zoltán

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu