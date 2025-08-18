1 órája
A vidék jövője az ott élők összefogása
Ecsegfalván járni mindig különleges élmény. A település megtartó ereje nem csak a számokban keresendő, hanem abban a közösségi szellemben, amely újra és újra megmutatkozik a település rendezvényein – összegezte a legutóbbi látogatása kapcsán tapasztaltakat a politikus.
Dankó Béla Ecsegfalván járt
– Az "Ecsegfalvi Napok" nem csupán szórakozás, hanem bizonyíték is arra, hogy a vidék jövője az itt élők összefogásán, hagyománytiszteletén és tenni akarásán alapul – olvasható Dankó Béla országgyűlési képviselő Facebook-oldalán.
– Köszönöm a szervezőknek és minden ecsegfalvinak, hogy ezzel a nappal ismét megmutatták: a mi falvainkban és városainkban rejlik az ország igazi ereje – fogalmazott.
Itt készül a világ legjobb halászleve, ezt ismét bizonyították - galériával