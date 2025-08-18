augusztus 18., hétfő

Közösségi szellem

1 órája

A vidék jövője az ott élők összefogása

Címkék#Dankó Béla#Ecsegfalvi Napok#rendezvény

Ecsegfalván járni mindig különleges élmény. A település megtartó ereje nem csak a számokban keresendő, hanem abban a közösségi szellemben, amely újra és újra megmutatkozik a település rendezvényein – összegezte a legutóbbi látogatása kapcsán tapasztaltakat a politikus.

A vidék jövője az ott élők összefogása

Dankó Béla Ecsegfalván járt

– Az "Ecsegfalvi Napok" nem csupán szórakozás, hanem bizonyíték is arra, hogy a vidék jövője az itt élők összefogásán, hagyománytiszteletén és tenni akarásán alapul – olvasható Dankó Béla országgyűlési képviselő Facebook-oldalán.

– Köszönöm a szervezőknek és minden ecsegfalvinak, hogy ezzel a nappal ismét megmutatták: a mi falvainkban és városainkban rejlik az ország igazi ereje – fogalmazott.

 

 

