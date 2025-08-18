A vidék jövője az ott élők összefogása

– Az "Ecsegfalvi Napok" nem csupán szórakozás, hanem bizonyíték is arra, hogy a vidék jövője az itt élők összefogásán, hagyománytiszteletén és tenni akarásán alapul – olvasható Dankó Béla országgyűlési képviselő Facebook-oldalán.

– Köszönöm a szervezőknek és minden ecsegfalvinak, hogy ezzel a nappal ismét megmutatták: a mi falvainkban és városainkban rejlik az ország igazi ereje – fogalmazott.