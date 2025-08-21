A főgazember, Turna Tamás sem hiányozhat a megnyitóról

Benczúr-Benke Mária szarvasi festőművész, grafikus, Paverpol textilszobrász és oktató önálló tárlata szeptember 3-án, 17 órakor nyílik Békéscsabán, a Békés Megyei Könyvtár első emeletén, ahol 45 alkotását állítja ki. A művész Juhász Zoltánnal tekintette át, hogy melyik alkotását, hol helyezik majd el, a tárlatot a könyvtár igazgatója nyitja meg. A kiállításmegnyitón közreműködik Turna Tamás, a Gazember zenekar vezetője.