Terepszemle

1 órája

A főgazember, Turna Tamás sem hiányozhat a megnyitóról

„A férfi, aki befészkelte magát az életembe” címmel írt regényt még évekkel ezelőtt, mondókás könyve is megjelent saját illusztrációkkal. Hamarosan Békéscsabán, a Békés Megyei Könyvtárban állít ki a szarvasi Benke szabó lánya. Juhász Zoltánnal, a könyvtár igazgatójával terepszemlét tettek.

Nyemcsok László
A főgazember, Turna Tamás sem hiányozhat a megnyitóról

Benczúr-Benke Mária a kiállítás helyszínén Juhász Zoltánnal, a Békés Megyei Könyvtárban Fotó: Bencsik Ádám

Benczúr-Benke Mária szarvasi festőművész, grafikus, Paverpol textilszobrász és oktató önálló tárlata szeptember 3-án, 17 órakor nyílik Békéscsabán, a Békés Megyei Könyvtár első emeletén, ahol 45 alkotását állítja ki. A művész Juhász Zoltánnal tekintette át, hogy melyik alkotását, hol helyezik majd el, a tárlatot a könyvtár igazgatója nyitja meg. A kiállításmegnyitón közreműködik Turna Tamás, a Gazember zenekar vezetője.

 

 

 

