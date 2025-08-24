Válogatás
1 órája
Mutatjuk a hét leglátványosabb képeit – galériával
Fotós kollégáink ezen a héten is bejárták térségünket, mutatjuk a legjobban sikerült felvételeket.
Íme a 32. hét képválogatása!Fotók: BMH
Ezt ne hagyja ki!Mobilnet
1 órája
Kiderült, ki adja a leggyorsabb mobilnetet Békésben, de a kérdés ennél bonyolultabb
Ezt ne hagyja ki!Remek hangulat
2 órája
Tánc, víz, ritmus – fergeteges volt a III. Zumba Fesztivál Gyulán - galériával, videóval
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre