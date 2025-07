Erre a találkozóra vártak egész évben az autómárka rajongói

Az immár 29. Gyomaendrődi Volkswagen Bogár és Busz Party különlegessége, hogy egy városi, vizes, locsolós autós felvonulással van megfűszerezve. A Volkswagen találkozóra számos helyről érkeznek vendégek nemcsak hazánkból, hanem külföldről is.

Az ország legnagyobb Volkswagen találkozóját idén július 31. és augusztus 3. között tartják a Gyomaendrődi Liget Gyógyfürdő és Kemping területén. Fotó: Dinya Magdolna/Archív

Íme az idei Volkswagen találkozó programja

0. Nap

2025. július 31. (csütörtök)

20:00 - Esti tábortűz, beszélgetés

1. Nap

2025. augusztus 1. (péntek)

16:00 - Ügyességi játékok

18:00 - Whereshollywood zenekar

18:00 - Szalonnasütés (sütnivalóról a szervezők gondoskodnak, nyársat mindenki hozzon magával)

20:00 - TOM WHITE koncert

23:00 - Disco: DJ Mikes Károly

2. Nap

2025. augusztus 2. (szombat)

10:00 - Toldi Balázs polgármester ünnepélyes megnyitója

10:15 - Színfolt Mazsorett Táncegyesület

10:30 - Ügyességi játékok

14:30 - Gyerekek pedálos autóversenye

18:00 - Vizes, locsolós felvonulás a városban

20:00 - Támogatói jegy sorsolás - Értékes nyeremények

20:30 - Csuti és Judy élőzene (szünetben: díjkiosztó)

3. Nap

2025. augusztus 3. (vasárnap)

11:00 - A rendezvény zárása, de a fürdő estig rendelkezésre áll.

Így alakulnak a belépők árai

Felnőtt belépő: 4 500 Ft / nap

Gyerek belépő (3-14 éves korig) 2 500 Ft / nap

Lakóautó / Lakóbusz: 3 500 Ft / éj

Sátorhely: 2 000 Ft / éj

Autó: 800 Ft / nap

Napi jegy: 4 500 Ft

A belépőjegyek tartalmazzák az egész napos fürdő használatot, a kemping belépőt, a koncerteken, programokon való részvételt. A találkozó esti koncertjeire kedvezményes belépőjegy váltható, melynek igénybevételéhez a szervezők kérik, hogy mindenki hozza magával lakcímkártyáját és személyi igazolványát. A belépő ára gyomaendrődi lakosoknak 2.000 Ft.

Tilos a vízibombázás

A szervezők továbbá arra kérik a lakosságot, hogy ne legyen vízibombázás a bogaras felvonulás alatt. A vízibombák és a műanyag palackos vizek dobása komoly kárt tesz az autókban. Ezen felül rendkívül veszélyes a közlekedőkre és a látványosságot nézőkre is. Ez a tevékenység közúti veszélyeztetésnek és rongálásnak is számít, a rendezők élnek a feljelentés jogával. Továbbra is lehet locsolkodni, de csak vízzel, vigyázva és ügyelve arra, hogy senkiben, semmiben ne tegyenek kárt.