Folytatják a holtágak feltöltését

A Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság az aszályvédelmi akcióterv keretein belül a harmadlagos művek feltöltését folytatva megkezdte a Görögzugi-holtág vízpótlását. A Görögzugi-holtágba juttatott friss vizet a KÖVIZIG által üzemeltetett NK-XIV. öntözőrendszer D-1-öntözőcsatornájából tudják biztosítani a Görögzugi-1-csatorna nyomvonalán keresztül. A Görögzugi-holtág feltöltését követően úgy tervezik, hogy a Határzugi-, és Krisztinazugi-holtágak vízpótlását is elvégzik.

A Görögzugi-holtágba friss vizet juttatnak. Fotó: ifj. Hajdú Imre/KÖVIZIG

A vízpótlás már holtágaknál is folytatódik

Szintén az akcióterv keretein belül megkezdték a Hármas-Körös bal partján található Harcsás-, Erdőzugi-, Németjáró- és Paprévzugi-holtágak vízpótlásának előkészítését, amelynek során a víz biztosítását szolgáló 21-es öntözőcsatornába egy új, ideiglenes vízkormányzó műtárgyat építettek be.

Aszályvédelmi akcióterv és vízkormányzás

A KÖVIZIG néhány napja beszámolt arról is, hogy az aszályvédelmi akcióterv keretein belül az igazgatóság számos helyszínen juttat ki friss folyóvizet a tájba. Az akcióterv mellett az előző évekhez hasonlóan 2025-ben is végzik általános vízkormányzási, öntözés-üzemeltetési feladataikat is.

Ezen tevékenységük során vízhozamméréseik adatait is felhasználva folyamatosan biztosítják vízrendszereinkbe az ökológiai vizet, amely mellett 15 öntözőrendszerük zavartalan üzemeltetését is ellátják. Az üzemeltetés során az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság egyes területeire is folyamatos az egyezményes mennyiségű öntözővíz tovább vezetése. Öntözőrendszereik vízellátását, a gravitációs vízleadások mellett, 10, jelenleg is üzemelő szivattyútelep biztosítja.

Vízrendszereik megfelelő vízellátása a Körösök saját vízkészletéből nem lenne lehetséges, így a Tisza-Körös-völgyi Együttműködő Vízgazdálkodási Rendszeren keresztül (TIKEVIR) a Tisza vizéből biztosított a megfelelő mennyiségű és minőségű felszíni vízkészlet.

A 2025-ben öntözőrendszereikben az eddig felmerülő vízigényeket maradéktalanul ki tudták elégíteni, amelynek során napjainkig közel 60 millió köbméter felszíni öntözővizet szolgáltattak ki.