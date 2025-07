Különleges autós találkozó lesz pénteken

Pénteken 17 órától második alkalommal rendez villanyautós baráti találkozót a Magyar Elektromobilitás Egyesület békéscsabai helyi szervezete a Csabai Rendezvénypajtánál.

Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Villanyautós baráti találkozó: kötetlen teret biztosítanak

Az esemény célja, hogy kötetlen teret biztosítson az elektromosan hajtott járművek megismerésére, illetve az aktív felhasználók és az érdeklődők közötti tapasztalatcserére.

Az érdeklődőket is várják

A programra nemcsak az egyesületi tagokat várják a szervezők, hanem minden villanyautóst, elektromos motort vagy rollert használót és nem utolsó sorban az ezen eszközök iránt érdeklődőt is szeretettel látnak. Az eseményen lehetőség nyílik az egyes elektromos modellekkel való alaposabb ismerkedésre, de a kötetlen beszélgetések során betekintést lehet nyerni a gyakorló villanyautósok mindennapjaiba is. Első kézből, a felhasználóktól lehet választ kapni legégetőbb, akár nagyon speciális kérdésekre is.

