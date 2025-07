Megkongatták a vészharangot: életveszélyes, ha ezt csinálod a volán mögött

A gyártósorról mostanában leguruló autókban gyakorlatilag egy komplett számítógép működik, egyes típusokban középen már hatalmas panellel. Ezek a hagyományos útvonaltervezésen a mobilunkkal összekötve rengeteg más feladatot is ellátnak: például üzenetek felolvasása, zenehallgatás és egyebek. Az okoseszközök, a telefonozás nagymértékben elvonhatják a figyelmet a vezetéstől, ami pedig – ha nem kellő tudatossággal használjuk ezeket – balesetveszélyes helyzeteket teremt.

Miközben komoly segítséget jelentenek, a vezetéstől is elvonják a figyelmet az egyre okosabb kütyük. Illusztráció: Shutterstock

Vakon követik a géphang utasításait vezetés közben

De már a szimpla, okostelefonon szinte mindenki által használt navigáció is gondot jelenthet, akár életveszélyes szituációkat is okozhat a telefonozás vezetés közben. Egyre többen – elsősorban a fiatalabb generációkhoz tartozók, de nemcsak ők – ma már a navigációs eszközeikben elérhető térképet sem tanulmányozzák, ha egy ismeretlen útvonalon készülnek nagyobb távolságot megtenni. Egyszerűen csak vakon követik a géphang utasításait – hívja fel a figyelmet írásában a Közlekedésbiztonság. Előfordulhat és gyakran meg is történik, hogy a sofőr miközben egyre stresszesebb állapotba került, épp arra nem figyel, amire kellene, nem a jobbról érkezőre, akiknek elsőbbséget kellene adnia, az út szélén gyaloglókra, és más potenciális veszélyforrásra, hanem kétségbeesve keresi a lekanyarodási lehetőséget az út túloldalán. Ilyenkor a legkevésbé rajta múlik, hogy veszélyhelyzetbe kerül-e, okoz-e balesetet.

Hasznos dolog a hangos üzenetváltás – már ha ért a rendszer magyarul

Olvasónk is átült nemrégiben egy ilyen, rendkívül okos autóba, ahol az okoseszközök használata a csúcsra jár: a beérkező üzeneteket (Messenger, Microsoft Teams, stb.) például felolvassa a rendszer, s hangban ő is tud rá válaszolni, amit aztán írásban megkap az üzenet küldője. Hamar rájött azonban, hogy a rendszer az angol nyelvre van ráépítve, így sok üzenet félremehet, alapvetően az oké-val nincs baj, de az is leginkább okay-ként megy át.

A fentieket erősítette meg Horváth László, a békéscsabai Thermál Autósiskola elméleti és gyakorlati oktatója, aki szerint teljes mértékben elveszik a figyelmet a képernyők az autóban, a régebbi modellekben még kéznél volt minden funkcionális gomb.

Nagyszerű dolog a technikai haladás, de amíg nem teljesen hangvezéreltek ezek a rendszerek, addig tulajdonképpen kotorászni kell, kisebb gyakorlattal vagy tapasztalattal rendelkezők számára ez pedig veszélyes lehet, hiszen elvonja a figyelmet a vezetésről, pláne nagy tempónál, de a városban is problémát okozhat. Ez akkor lesz a legbiztonságosabb, hogyha már teljesen önvezető az autó és ráér az ember nyomogatni a kijelzőt

– fogalmazott az oktató.