Ostromhangulat a gyulai várnál: látványos felvonulással kezdődtek a Végvári Napok – képek, videó

Dr. Görgényi Ernő, a házigazda település polgármestere a Végvári Napok megnyitóján elmondta, Gyula virágzó, folyamatosan fejlődő város volt nem csak Mátyás király idején, de még Mohács után is.

A Végvári Napok látványos felvonulással kezdődött. Fotó: Kiss Zoltán

– A 15. és 16. században európai egyetemeken tűntek fel a gyulai diákok nevei, hiszen magas színvonalú volt a településen az alsófokú oktatás – folytatta a gondolatot. – Az 1500-as évek elején 3500 fő volt Gyula lakossága, ami akkor kifejezetten népes városnak számított. Ez volt a térség ipari és kereskedelmi központja, és a háborúnak még nem volt nyoma. Gyula az ország közepén helyezkedett el.

Az 1550-es évek fordulatot hoztak

Mint kifejtette, a város középkori fénykorának az 1550-as években lett vége, amikor elesett a településtől nem messze fekvő Lippa és Temesvár, innentől kezdve Békés vármegye napi szinten hadműveleti területté vált. A török csapatok fosztogatták a falvakat, pusztították a lakosságot, hogy beszedjék az adót, megsarcolják a népet, a gyulai vitézek próbálták őket megvédeni a várból ki-kicsapva, de előfordult az is, hogy elmaradt zsoldjukat ők is a város és a környék lakosságától vették el. Éppen ezért 1550 után megindult a lakosság elvándorlása, a gazdag gyulai kereskedők nevei Várad, Kassa és Pozsony polgárainak névjegyzékében tűntek fel, de mások is elhagyták Gyulát és környékét.