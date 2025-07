A törökök ismét bevették Gyulát, vasárnap jöhet a visszavágó - galériával, videóval

A várat elhagyó csapatok Gyulától egy mérföldre járhattak, amikor – a megállapodás ellenére – az oszmán katonaság a kivonulókra tört. Kerecsényit elfogták, Nándorfehérvárra hurcolták, majd hamarosan ki is végezték. A gyulai vár visszafoglalása vasárnap elevenedik meg.

Minden eddiginél nagyobb Végvári Napok

Az idei Gyulai Végvári Napok minden eddigi rendezvénynél nagyobb, hiszen 24 hagyományőrző közösség közreműködésével 53 programelemet kínáltak, illetve kínálnak a péntek estétől vasárnap estig tartó rendezvény szervezői. Ráadásul a hadi eseményeket is minden eddiginél több, 300 hagyományőrző, köztük lovasok játszott, illetve játssza el szombat este és vasárnap délután.

A közreműködő hagyományőrök a végvári vitézek és az ostromlók, az oszmán csapatok életét jelenítik meg a vár mögött felállított, folyamatosan látogatható sátortáborban; testközelből lehet megismerni,

hogyan öltöztek,

mit ettek,

hogyan szórakoztak közel ötszáz éve.

A bemutatókon és a csatajeleneteken keresztül pedig a kor harci szellemét és haditechnikáját idézik fel. A hagyományőrök arra is odafigyelnek, hogy a korabeli oszmán kultúráról is képet adjanak az érdeklődőknek. Az élményalapú tudásátadást szolgálják a korabeli zenét játszó együttesek is, amelyek – bár koncert formájában is bemutatkoznak – esténként a sátortáborban szórakoztatják és táncoltatják a látogatókat és a táborlakókat.