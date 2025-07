Tragédiák sorát előzték meg bátorságukkal ezek a hétköznapi hősök

Makhajda Bence tűzoltó őrmester elmondta, tűz észlelésekor a cselekvés, a tűzoltás nem választható opció. Minden állampolgár köteles haladéktalanul bejelenteni a tüzet vagy annak közvetlen veszélyét, valamint lehetőségeihez és képességeihez mérten meg kell kezdenie az oltást.

A tűzoltás megkezdése kötelességünk, feltéve, ha nem kerülünk veszélybe. Fotó: Illusztráció

– Az életkorunknak, egészségünknek, fizikai állapotunknak megfelelően kötelesek vagyunk részt venni a tűzoltásban, a műszaki mentésben. Ezt a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló törvény előírja. A Békés Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz érkező jelzések tapasztalatai viszont azt mutatják, civilek csak ritkán lépnek akcióba. Mostanában mégis több ilyen eset történt – sorolta a megbízott szóvivő.

A tűzoltást Szarvason, Hunyán és Szanazugban is civilek kezdték meg

A közelmúltban az egész országot bejárta a hír, hogy egy tehetséges lovas lány hatalmas bátorsággal és óriási lélekjelenléttel négy lovat mentett ki Szarvason a lángoló szénatároló melletti bokszokból. Egy mezőhegyesi versenyről tartottak hazafelé, Blanka aludt, édesanyja pedig arra lett figyelmes, hogy valami óriási füsttel ég. Felébresztette a lányát, aki felvette a cipőjét, és már rohantak is segíteni.

Egy hunyai pulykatelepen sem hagyta a gazda, hogy malacainak baja essen. Tűz ütött ki, veszélyben volt a sok állat és a takarmány, sőt több épület is. Hétszáz szalmabála megsemmisült, egy szalmatároló szín is teljesen leégett, de a nyolcvan sertés sértetlenül megúszta a történteket, sőt, a hunyai tűzeset során negyven tonnányi learatott árpa is megmenekült a lángok elől. A gazda a fiával együtt igyekezett megfékezni a tüzet, ám a kedvező széljárás ellenére is belátták, nem járhatnak sikerrel. A mentők kórházba szállították őket füstmérgezés gyanújával, de nagyobb bajuk nem esett. A gyomaendrődi önkormányzati tűzoltók hat vízsugárral és kéziszerszámokkal szabtak gátat a pusztításnak.

A szanazugi üdülőövezetben a múlt hét eleji nagy vihar okozott nem mindennapi gondot. Lángra kapott az aljnövényzet: egy fáról letört ág ugyanis leszakította az elektromos vezetéket. A tűz közvetlenül az erdősáv mellett, a nyaralók közelében ütötte fel a fejét. Kisebb csodának és az összefogásnak köszönhető, hogy nem vált minden a lángok martalékává.