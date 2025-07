Dzsungeltúra és időutazás a temetőben: a múlt titkait kutatják – videóval, galériával

A Magyar Nemzeti Múzeum és Gádoros önkormányzatának közös projektje elkezdődött – jelentette be a polgármester. A régészek az újkori és a középkori temető megismerése érdekében új kihívásba kezdtek a községben, egy országos projekt első állomásán. Az a cél, hogy minél több információt és emléket megmentsenek az utókornak, amelyek most még elérhetők. Egy részben lezárt temetőben láttak munkához hétfőn és a kánikula, az áthatolhatatlan dzsungelhez hasonlító terep ellenére egyre több önkéntes is csatlakozik hozzájuk. Mi is ezt tettük, a fűrészek felsíró hangja jelezte, merre kell kanyarodnunk. Izgalmas fel- és megismerés folyamata zajlik ebben a temetőben két héten át.

A szakmai rész a régészeké, a temető kitisztításában sok gádorosi önkéntes vesz részt Fotó: A szerző felvétele

Ez a temető az országos projekt első állomása

Gádoros örömmel fogadta a Magyar Nemzeti Múzeum régészének, Líbor Csillának kezdeményezését: az egyik részben lezárt temetőjüket szeretnék teljesen felmérni. Összegyűjtik az ott eltemetettek adatait, amennyire még a sírkövekről lehetséges. Az önkormányzat dolgozóival, a gádorosi önkéntesekkel látványos tempóban halad a temető tisztítása. A projekt július 31-éig tart, eddig lehet csatlakozni a nem oly távoli ősök és rokonok sírjainak megmentéséhez.

– Minden reggel 7 órakor találkozunk a Dobó utcai temetőben – írta bejegyzésében dr. Szilágyi Tibor. Mi is ott voltunk pénteken s a polgármester ágvágóval a kezében néhány percre megállt és elmesélte a helyszínen, hogy a településüknek 6 temetője van (3 önkormányzati, 3 egyházi üzemeltetésű).

– A kiskirálysági temetőnk lezárt, szerintem félévszázada ott nem volt temetés. Ez pedig félig lezárt, még előfordult rátemetés. Mi 5 évente kitakarítottuk, de a természet nagy úr, mindent beborít.