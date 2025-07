Túl a hetedik ikszen is hatalmas bulit csapott Szikora Robi Gyulán – videóval

Szikora Róbert és az R-GO, a pénteken kezdődött Gyulai Végvári Napok keretében adott koncertet a várkertben. A 71 éves zenész elképesztő lendülettel tolta végig a közel két és fél órát, amelynek részeként felcsendültek a zenekar legnépszerűbb slágerei, illetve egy refrén erejéig a Valmarral közös Úristen is.

Szikora Róbert és az R-Go igazi nagykoncertet adott vasárnap este a Végvári Napokon.

Szikora Róberték újabb dalon dolgoznak együtt

Az Úristenről, illetve arról, hogy Szikora Robi újra együtt dolgozott Marics Petivel és Valkusz Milánnal, itt írtunk bővebben.

Az ostrom után tombolt az időjárás

A Végvári Napokról pedig szintén többször is bővebben beszámoltunk. A rendezvénysorozat csúcspontjaként háromszáz hagyományőrző elevenítette fel a gyulai vár 1566-os ostromát szombaton este. A Végvári Napok azonban a látványos ostromjáték mellett is számos különleges programmal várta az érdeklődőket, a látogatók nemcsak a harcokba, hanem a korabeli életbe is betekinthettek. Az időjárás, a szombati esti nagy eső azonban keresztbe tett az események egy részének, így vasárnap mind a délelőtti, mind a délutáni programok elmaradtak, csak a koncertet lehetett megtartani.