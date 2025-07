Marics Petiék után Szikora Robi is Gyulára utazik – jön az Úristen folytatása

Nemrég a TV2 számolt be arról, hogy három év várakozás után visszatér a slágergyáros páros, Szikora Róbert és a Valmar együttes. Már készül a következő nagy dobás, javában folynak a munkálatok.

Szikora Róbert vasárnap Gyulán lép fel, közben a VALMAR-ral is hamarosan új dala lesz

Fotó: Kiss Zoltán-archív

Szikora Róbert és a VALMAR: egy közös pont

Szikora Róbert elmondta, felkérte a srácokat, hogy az új lemezére írjanak közösen egy dalt, különösen, mert az Úristen sikere megalapozta az együttes munkát. A Valmaros Marics Peti elmondta, hogy az Úristennél megtalálták a közös fúziót.

Új dalt is készítenek

– Az új dalt Valkusz Milán írta, ami egy balatoni lányról, egy balatoni éjszakáról szól. Az érzéshez a magyar emberek nagyon jól tudnak kapcsolódni, hiszen mindenkiben felhoz egy nosztalgikus, szerethető környezetet – tette hozzá. Egy slágeres dal született.

A dal Szikora Róbert duettlemezének egyik vadonatúj szerzeménye lesz, az albumon már hónapok óta dolgozik a népszerű zenész-énekes. Lesz közös dal Fenyő Miklóssal, Charlie-val, Rúzsa Magdival és még a mesterséges intelligenciával is. A technika vívmányainak köszönhetően pedig még Zámbó Jimmyvel és Robi édesapjával is lesz egy-egy duett az albumon.

Szikora Robival vasárnap találkozhatnak Gyulán

Közben pedig zajlik Szikora Róbert és az R-GO koncertsorozata is, ami vasárnap este Gyulára, a Végvári Napokra érkezik majd. A koncert 20.30-kor kezdődik, és nyilván sokan kíváncsiak, hogy vajon felcsendül-e Szikora Robi előadásában az Úristen. Érdekesség, hogy nem is olyan régen, a Gyulai Pálinkafesztiválon fellépett a Valmar, és Marics Petiék akkor természetesen nagy sikerrel adták elő a nagy slágert. A Végvári Napok a koncertek mellett is rengeteg érdekességgel várja a látogatókat.

